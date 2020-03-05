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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Zandvoort'a "özel" bir lastik götürmeyecek

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Pirelli, Zandvoort'a "özel" bir lastik götürmeyecek
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 09:15

Pirelli, Zandvoort için özel bir lastik geliştirmesine rağmen yarışa normal lastikleri götürecek.

Pirelli'den Mario Isola, Zandvoort pistindeki eğimli viraja uygun bir lastik sunmak istediklerini ve bu konudaki önceliklerinin güvenlik olacağını söylemişti.

F1'in lastik tedarikçisi, kış testlerine pistin oval virajları için tasarlanan ve daha güvenli olan bu yeni lastikleri getirmişti. Takımlar test boyunca zaman zaman bu lastikleri denediler.

Ancak De Telegraaf gazetesi, Pirelli'nin Zandvoort'a bu lastikleri değil, standart lastikleri götüreceğini öğrendi.

Pirelli'den Mario Isola, "Veriler elde etmek için Barcelona'da test yapmak istedik." derken, testin tatmin edici olsa bile, mevcut lastiklerle Zandvoort'a gitmeyi planladıklarını doğruladı.

Ancak Isola, sürecin henüz sonuçlanmadığını, önümüzdeki haftalarda verileri inceleyeceklerini ve sonrasında bir karar alacaklarını söyledi. Isola, yarışa C1, C2 ve C3 lastiklerin götürüleceğini doğruladı.

Bu haber, Max Verstappen'in çarşamba günü Red Bull RB8'le yenilenen Zandvoort pistinde attığı ilk turların ardından geldi.

Hollandalı yayıncı NOS'a konuşan Verstappen, "Çok güzeldi. Üçüncü viraj çok eğilimli ve bunu beklemiyordum. İç tarafı göremiyorsunuz, ilk birkaç denememde virajı neredeyse hiç görmedim."

"İdeal çizgiyi bulmadan önce birkaç tur atmam gerekiyordu. Ama bu gerçekten çok özel bir viraj."

"Henüz orada hiç kimseyle yan yana gitmediğim için geçiş yapmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Ama kesinlikle geçiş yapmayı kolaylaştıracak. Son viraj da DRS açıkken çok ama çok zor olacak."

"Keşke bu turlar bana avantaj sağlasaydı! Ama simülasyon çalışmaları nedeniyle herkes yarışa iyi şekilde hazırlanacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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