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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Zandvoort için önceliğimiz güvenlik"

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Pirelli: "Zandvoort için önceliğimiz güvenlik"
Ekleyen:
, Editör
12 Oca 2020 08:05

Pirelli'den Mario Isola, Zandvoort pistindeki eğimli viraja uygun bir lastik sunmak istediklerini ve bu konudaki önceliklerinin güvenlik olacağını söyledi.

Hollanda Grand Prix’sine ev sahipliği yapacak Zandvoort pistini modern standartlara uygun hale getirmek ve geçiş şansını artırmak amacıyla son virajın eğimi 18 dereceye çıkarıldı.

2000-2007 arası F1’e ev sahipliği yapan Indianapolis’in son virajında ise yaklaşık 9 derecelik eğim vardı. 

Konu hakkında konuşan Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, bunun kendileri için farklı bir zoluk olduğunu ve bundan ötürü de önceliklerinin güvenlik olacağını söyledi.

Isola, “Indianapolis ile ilgili pek çok karşılaştırma okudum. Pistin kendisi tasarımı var ve hem virajın kendisi hem de virajın uzunluğu çok farklı. Bu nedenle hesaplamalara bakmalı ve ne yapılması gerektiğini anlamalıyız."

“Önceliğimiz güvenli ve dayanıklı bir lastik sağlamak olacak." dedi.

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Formula 1, 2021'de 13 inçten 18 inç lastiklere geçiyor, ancak bu lastiklere ilk önce Formula 2 geçecek.

Isola, “Yanak kısmının azaltılmasından ötürü 13 inç lastiğe kıyasla çok daha reaktifler, daha hassaslar, frenleme çok iyiler."

"Sorulardan birisi kerbe saldırırken vereceği tepkilerdi. Çünkü 13 inçlik lastiğe kıyasla buna nasıl tepki verecekleri belli değildi, ama her şey oldukça olumlu oldu." dedi.

Isola, Formula 2'nin bir yıl önce bu jantlara geçmesinin son derece olumlu olacağını söyledi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport with the new 18-inch Pirelli tyres

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport with the new 18-inch Pirelli tyres

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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