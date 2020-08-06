Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

Pirelli, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'ın lastiklerinin patlamasına sebep olan şeyin, aynı lastiklerle çok sayıda tur atılması olduğunu açıklamıştı.

Bu hafta daha yumuşak lastikler kullanılacak ve bu da bazı endişeleri beraberinde getiriyordu. Karara göre Pirelli, geçen hafta sonu patlayan C1 lastiği bu hafta sonu kullanmayacak ve bunun yerine C4 lastik kullanılacak. Ayrıca minimum lastik basıncı ön tarafta 2 psi, arkada ise 1 psi artırıldı.

Isola, lastik seçiminin Pazar günü yaşanan arızalar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ve bu hafta sonu için herhangi bir risk olmadığını açıkladı.

"Soruşturma, ilk basınç kaybının ve ayrıca aşınmanın nedeninin, lastiğin yapısındaki baskı seviyesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle bir sonraki yarış için aldığımız eylem basıncı artırmak, çünkü yapıya yardımcı olan şey basınç."

“Birkaç hafta önce kararlaştırılan lastikleri yani C2, C3 ve C4'le devam edeceğiz. Lastiklerin taban birleşimi, lastiklerde olan şeyi hiçbir şekilde etkilemiyor. Koşulların mükemmel şekilde birleştiğini söylemek istemiyorum, çünkü bu terimi sevmiyorum, ama Güvenlik Aracı'nın 12. turda piste girmesi, herkes 12. turda pit stop yapmaya zorladı. Normal şartlarda, normal bir strateji 18-20 turun ardından tek pit stop yapmaktı."

"Güvenlik aracının arkasındayken, lastiğin basıncı düşer ve güvenlik aracının çıkmasının ardından yarış yeniden başlatıldığında, basınç artma eğilimindedir. Güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında virajlarda çok hızlısınızdır ve lastiklere çok fazla enerji biner. Tahminlerde bulunurken ve önerilerimizi iletirken hepsini dikkate alıyoruz ve telemetri verileri, enerji seviyelerinin çok yüksek olduğunu doğruluyor. "

“Dolayısıyla, güvenlik aracı artı daha çok tur artı daha ince yapılı sırtın daha az koruma sağlaması, başlangıçta basınç kaybına ve sonrasında sönmeye neden oldu. Lastiklere bakarsanız, her iki yanağın da yerinde ve doğru konumda olduğu ve sırt çemberinin kırıldığını görebilirsiniz. Bu, patlak lastik kullanmanın tipik bir sonucudur. "

Isola, yumuşak lastiklerin takımları daha fazla pit stop yapmaya zorlayacağını düşünüyor.

“Bir adım daha yumuşak lastiklerle devam ettiğimiz için, bölüm uzunluğunun kağıt üstünde daha kısa olacağına inanıyorum çünkü hamurlar daha yumuşak. Bu hafta sonu için zor olacak. Çünkü geçen hafta orta lastikle 36 tur atan tek kişi Grosjean'dı ve lastiklerin tamamen bitti. Bu yüzden gelecek hafta sonu 30'dan fazla tur atabileceklerine inanmak zor."

Isola, geçen hafta sonu pek çok aracın lastiğinde çeşitli kesikler/yarıklar olduğunu doğruladı.

Isola, "Çok sayıda yarık gözlemlediğimiz doğru. Bazıları yüzeysel, bazıları ise oldukça derindi. Özellikle ikinci bölümden itibaren lastiklerde çok sayıda yarık gözlemlendi. Kimi Raikkonen'in aracından kopan ön kanat parçalarının lastiklerdeki kesiklerin ana nedeni olduğuna inanıyorum."

“Bir lastik vardı, yanlış hatırlamıyorsam [Nicholas] Latifi'nin sol ön lastiğiydi, bir delinme vardı. Kapalı parka dönerken lastik hava kaybetmeye devam ediyordu. Pistte parçalar olduğunu doğrulayabilirim, bazı kesikler bulduğumuzu da doğruladım. Ayrıca ilk bölümde kullanılan lastikler de muhtemelen Kvyat'ın kazasından etkilendi. Ama Mercedes ve Carlos Sainz'in lastiklerine olanların yarıklarla ilgili olmadığı sonucuna vardık."

"Aşınma seviyesi genel olarak çok yüksekti. Çoğu lastiğin aşınma seviyesi %100'e yakındı ve lastiğin sırt kısmındaki yapı inceldiği için, temel yapı ortaya çıktı ve yapı daha az korunaklı hale geldi. Yani bu yapı üzerindeki herhangi bir etkinin -normalden- farklı bir etkiye sahip olduğu açık. Ayrıca pist yüzeyindeki herhangi bir parça da daha tehlikeli, çünkü temel yapıyı kesebilir ve bu nedenle de sorunlara sebep olabilir."

"Ama Max'in lastiğindeki kesiklerin pit stop yapmaması halinde patlayacak kadar büyük olup olmadığını söylemek zor.”