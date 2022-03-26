Pirelli: "Yumuşak lastik, Cidde pistine uygun değil"

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'ye C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma günü sürücüler yumuşak lastiklerle hızlı turlar çıkarmakta zorlandılar çünkü bu lastik çok çabuk aşınıyordu ve pilotlar en iyisini çıkarmakta zorlanıyordu.

Isola, ilk günkü verilere dayanarak yumuşak lastiğin pist için pek uygun olmadığını belirtti.

Isola, şöyle dedi: "Bugünkü birinci ve ikinci antrenman seansında pist sürekli olarak geliştiği için lastik performansı hakkında kesin bir şey söylemek çok zor. Özellikle her seansın başında pist üstünde kum oluyor ve araçlar kayıyorlar."

"Gün boyunda, özellikle daha yumuşak lastikte yanal yükler ve kumun yol tutuşunu azaltması nedeniyle belli miktarda ufalanma gördük."

"Bu da lastiklerin yapısında bozulmaya ve aşınmaya yol açtı. Yine de bazı sürücüler bu durumu iyi şekilde kontrol altına aldılar."

"Özellikle rüzgar dinmeye başlarsa, bugün gördüğümüz pist evriminin hafta sonu boyunca devam edeceğini düşünüyorum."

"Takımların yarış için güçlü bir lastik olduğunu düşündükleri orta hamurla uzun sürüşler yaptıklarını gördük, aynı şey çok fazla tutarlılığa sahip olan sert hamur için de geçerliydi."

"Yumuşak lastik ise muhtemelen bu pist için o kadar da uygun değil çünkü antrenmanlar, çok fazla aşınma olduğunu gösteriyor."

"Fakat daha cuma günündeyiz ve hafta sonuna dair net resmi henüz görmedik."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images