Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Suudi Arabistan GP uzun sürüşler: Hatalar Ferrari'ye pahalıya mal olabilir Sonraki / Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Pirelli: "Yumuşak lastik, Cidde pistine uygun değil"

Pirelli'den Mario Isola, yumuşak lastiğin çok fazla aşındığını ve hafta sonu için ideal bir lastik olmadığını belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Pirelli: "Yumuşak lastik, Cidde pistine uygun değil"
Haberi dinle

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'ye C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma günü sürücüler yumuşak lastiklerle hızlı turlar çıkarmakta zorlandılar çünkü bu lastik çok çabuk aşınıyordu ve pilotlar en iyisini çıkarmakta zorlanıyordu.

Isola, ilk günkü verilere dayanarak yumuşak lastiğin pist için pek uygun olmadığını belirtti.

Isola, şöyle dedi: "Bugünkü birinci ve ikinci antrenman seansında pist sürekli olarak geliştiği için lastik performansı hakkında kesin bir şey söylemek çok zor. Özellikle her seansın başında pist üstünde kum oluyor ve araçlar kayıyorlar."

"Gün boyunda, özellikle daha yumuşak lastikte yanal yükler ve kumun yol tutuşunu azaltması nedeniyle belli miktarda ufalanma gördük."

"Bu da lastiklerin yapısında bozulmaya ve aşınmaya yol açtı. Yine de bazı sürücüler bu durumu iyi şekilde kontrol altına aldılar."

"Özellikle rüzgar dinmeye başlarsa, bugün gördüğümüz pist evriminin hafta sonu boyunca devam edeceğini düşünüyorum."

"Takımların yarış için güçlü bir lastik olduğunu düşündükleri orta hamurla uzun sürüşler yaptıklarını gördük, aynı şey çok fazla tutarlılığa sahip olan sert hamur için de geçerliydi."

"Yumuşak lastik ise muhtemelen bu pist için o kadar da uygun değil çünkü antrenmanlar, çok fazla aşınma olduğunu gösteriyor."

"Fakat daha cuma günündeyiz ve hafta sonuna dair net resmi henüz görmedik."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan GP uzun sürüşler: Hatalar Ferrari'ye pahalıya mal olabilir
Önceki haber

Suudi Arabistan GP uzun sürüşler: Hatalar Ferrari'ye pahalıya mal olabilir
Sonraki haber

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı Suudi Arabistan GP
Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Lawson kazandı, Vips son metrelerde ikinci oldu Jeddah
FIA F2

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Lawson kazandı, Vips son metrelerde ikinci oldu

Norris: "Suudi Arabistan, McLaren için biraz daha iyi bir pist" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Norris: "Suudi Arabistan, McLaren için biraz daha iyi bir pist"

Son Haberler

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.