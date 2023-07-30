Pirelli, yoğun yağmur lastiklerinin işe yaramadığını kabul ediyor
Yoğun yağmur lastikleri bir kez daha herkesi hayal kırıklığına uğratırken, Pirelli pilotların bu konudaki eleştirilerine katılıyor.
Cumartesi gününün tamamını etkileyen yağmur, hem sprint shootout seansının, hem de bizzat sprint yarışının yarım saat ertelenmesine sebep oldu.
Sprint yarışı Güvenlik Aracı arkasında başlarken, ilk beş tur pist üstündeki suyun biraz olsun tahliye edilebilmesi için aynı şekilde devam etti.
Nihayetinde yarış hareketli startla yeniden başladı, iki tur içindeyse tüm pilotlar yoğun yağmur lastiklerini bırakıp geçiş lastiklerini tercih ettiler.
Bu tercihin en büyük sebebi, yoğun yağmur lastiklerinin tıpkı geçen yılki gibi isteneni veremiyor olması. Öyle ki, George Russell bu lastikleri "tamamen anlamsız" olarak nitelendiriyor.
Şaşırtıcı olan, çoğunlukla pilotların görüşlerini görmezden gelen Pirelli motor sporları şefi Mario Isola'nın bu kez eleştirileri kabul etmesi.
Isola, "Her şeyden önce iki sorunu birbirinden ayırmamız gerektiğine inanıyorum: biri ıslak zemin lastiklerinin performansı, diğeri de görüş mesafesi."
"Performans açısından eski yoğun yağmur lastiklerine göre çok daha iyi durumdayız, mevcut yoğun yağmur lastikleri tur başına beş saniye daha hızlılar."
"Tüm takımlar sezon boyunca yeni yoğun yağmur lastikleriyle devam etme kararı aldı, çünkü testlerden elde ettikleri veriler olumluydu."
"Ancak sanırım mevcut performans geçiş lastikleriyle uyum sağlayacak kadar iyi değil." dedi.
Pirelli wet tyre
Fotoğraf: Erik Junius
Spreyi azaltmak için birtakım çalışmalarda bulunan FIA, geçtiğimiz haftalarda Silverstone'da çamurlukları ilk kez test etmiş, ancak ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
FIA'nın bu denemesi hakkında da konuşan Isola, "Görüş konusunu birçok kez tartıştık. Bu ciddi bir sorun."
"FIA'nın takımlarla birlikte lastiklerden ve difüzörden gelen spreyi azaltmak bazı çözümler üstünde çalıştığını biliyoruz."
"Eğer fikir spreyi azaltabilecek ve pilotlara koşullar ne olursa olsun piste çıkma imkanı tanımaksa, şu anki lastikleri korumalıyız."
"Ancak yoğun yağmur lastikleri yalnızca Güvenlik Aracı arkasında kullanılacaksa, o zaman pilotların eleştirilerine katılıyorum."
"Dolayısıyla gelecekte hangi yönde ilerlemek istediğimize karar vermelmiz gerek." dedi.
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