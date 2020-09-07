Pirelli, yenilenen 2021 F1 lastiklerini Portekiz GP hafta sonunda test edecek

Pirelli'nin normalde 2019 ve 2020 sezonunda kullanılan F1 lastiklerini 2021'de de kullanması bekleniyordu ancak lastiğin yapısında yapılan küçük değişikliklerin iyi sonuç vermesi umuluyor.

FIA, bu sene Pirelli'nin lastikleri test edebilmesi için kurallarda değişiklik yapmıştı. Bu değişikliğe göre Pirelli'nin belirlediği yarış hafta sonunda 2. antrenman seansının ilk 30 dakikasında tüm pilotlar 2 set lastikle bu teste katılmak zorundalar.

Normalde bu test ikinci Silverstone ve Barcelona yarışları için planlanmıştı ancak Britanya GP'de yaşanan lastik sorunlarının ardından Pirelli daha fazla çalışmak istediği için plan ertelendi.

Gelecek yarışlar içerisinde lastikleri test etmek için en uygun pistin Portimao olduğuna karar verildi.

Pirelli F1 patronu Mario Isola, "Portimao'da bir lastik gelişimi ya da doğrulama testi için FIA'ya talepte bulunduk. Gelecek yarışlar içerisinde en temsili pistin Portimao olduğunu düşündüğümüz için onda karar kıldık."

"Portimao hakkında bir bilgimiz yok çünkü orası yeni bir yarış ancak orada yapacağımız testlerle, hafta sonunun kalanında elde edilecek verileri kıyaslayabiliriz."

"Imola iki günlük bir etkinlik olduğu için orada test yapamazdık. Bu seçenek sadece üç günlük yarış hafta sonunda, yani 1., 2. ve 3. antrenman varken yapılabilir. Nurburgring de oraya gittiğimiz dönemde çok soğuk olacaktır."

"Bir diğer seçenek belki Bahreyn olabilirdi ancak Bahreyn de Kasım ayından sonra olacak. Yeni lastikleri belirlemek için o dönem geç oluyor."

"Bu yüzden farklı prototipleri test etmek ve gelecek sene için lastikleri ayarlamak için seçeneğimiz Portimao oldu." dedi.

Lastiklerdeki değişiklikler için Isola, "Ön lastiklerin dış profili ile biraz oynayabileceğimiz marj var. Ancak arkalar için durum daha zor çünkü test mevcut araçlarla yapılacak. Bu yüzden arkaların boyutları açısından farklı prototip hazırlayamayız çünkü taban lastiklere çok yakın."

"Genel olarak lastiğin yapısı üzerinde çalışıyoruz ancak lastiğin bileşenleri üzerinde de çalışma olması ihtimalini reddetmiyorum." dedi.

Normalde yarış hafta sonunda pilotlara 13 set kuru zemin lastiği veriliyor ancak Isola, Imola'da iki gün olduğu için 10 set lastik verileceğini doğruladı.