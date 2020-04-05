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Formula 1 / Son dakika

Pirelli yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışacak

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Pirelli yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışacak
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 07:15

Pirelli, teknik düzenlemelerin ertelenmesi sonrası yeniden 13 inç lastikler üzerinde çalışmaya başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle ilk sekiz yarış gerçekleştirilemeyecek ve ciddi bir maddi kayıp yaşanması bekleniyor.

Bu yüzden, yaşanması muhtemel kriz sürecini en hafif şekilde atlamak isteyen takımlar, 2021 F1 teknik düzenlemelerini oybirliğiyle 2022'ye ertelediler.

Normalde gelecek yıl 18 inç lastiklere geçilecekti ve bu lastiklerle geçen yıl çok sayıda test yapılmıştı ancak kurallar ertelenince, 18 inç lastiklere geçiş de ertelendi.

Pirelli'den Mario Isola, artık 13 inç lastikler üzerinde çalışmaya başlamak zorunda olduklarını belirtti.

Isola, "Daha geniş bir lastik yelpazesine ve aralığına sahip olmak istiyoruz. Ama bildiğiniz gibi, yeni teknik düzenlemeler 2022 yılına kadar ertelendi. Bu, 18 inçlik lastiklere geçiş için de geçerli."

"Bu, elbette iyi değil ve bizim için bir problem. Çünkü 18 inç lastikleri geliştirmek için mevcut lastikleri geliştirmeyi bıraktık. Şimdi buna geri dönmeliyiz." dedi.

Isola son dönemde ilginin giderek arttığı sanal yarışlar hakkında ne düşündüğü sorusuna," “Dürüst olmak gerekirse, sanal yarışların hayranı değilim. Bahreyn'in sanal Grand Prix'ini izledim ama nasıl desem... Ruh yok. Ancak bu tür yarışmalar düzenlemek elbette doğru."

"Bu, gerçek yarışlar imkansızken taraftarların dikkatini çekmenizi sağlıyor." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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