Pirelli, yeni yağmur lastiklerini Monako'ya getirecek

Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, Monako'ya yepyeni bir yağmur lastiği getirme kararı aldı.

Pirelli bu lastiği Imola'ya getirmeyi planlıyordu fakat bildiğimiz üzere yarış, yağmur ve sel nedeniyle iptal edildi.

Bu da yeni lastiğin ilk kez Monako'ya götürüleceği anlamına geliyor. Hava tahminlerine bakılırsa, bu lastiği Monako'da ihtiyaç duyulacak.

Yeni lastiğin artık lastik battaniye ile ısıtılması gerekmiyor ve bu nedenle serin koşullarda daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Pirelli geçen yıl sürücülerden çok fazla eleştiri almıştı: yağmur lastiğinin suyu yeterince tahliye etmediği ve çok yavaş olduğu iddia ediliyordu.

Bu yeni versiyon sayesinde her iki sorun da giderilmiş olacak.

Mario Isola, "Imola'nın iptal edilmesinin ardından Monako, battaniyeye ihtiyaç duymayan yağmur lastiğinin ilk yarışı olabilir."

"Elbette hava durumuna bağlı fakat bu hafta sonu için potansiyel bir faktör olabilir."

"Yaptığımız testlerde bu lastik, battaniye olmadan bile eski yağmur lastiğinden daha iyi performans gösterdi." dedi.