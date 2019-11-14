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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: Yeni teklif mektubu, lastikleri daha iyi hale getirecek

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Pirelli: Yeni teklif mektubu, lastikleri daha iyi hale getirecek
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
14 Kas 2019 10:17

Formula 1, 2021'de daha iyi yarış lastikleri üretebilmesi için Pirelli'ye daha iyi teklif mektubu verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Son yıllarda F1'in lastik tedarikçisi Pirelli, F1 ve FIA ile performans konusunda farklı hedeflerin verildiği hedefler konusunda anlaşmaları kabul etti. Bu hedefler arasında lastik davranışı, tur zamanı aralığı ve pit stop sayısı gibi ana maddeler yer alıyordu.

Ancak F1'in patronları, günümüzde yarışları etkileyen kilit faktörlerden birisinin araçların birbirini takip ettiklerinde lastiklerin davranışı olduğunu biliyor. Bunun üzerine soruna farklı bir yaklaşım sergilenecek.

Bu kapsamda 2021'de, teklif mektubunda birkaç hedef yer alması yerine daha çok daha iyi yarışlar yapılmasını sağlayacak lastiklere odaklanılacak.

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Pirelli'nin Motor Sporları Patronu Mario Isola, yeni anlaşmanın henüz imzalanmadığını ancak yeni bir yaklaşım olacağını söyledi.

Isola, "En büyük fark, öncelikli olan birkaç hedefi belirlemiş olmamız. Büyük olarak çalışma aralığına ve aşırı ısınmanın azaltılmasına odaklanacağız. Ayrıca delta tur zamanı aralığı ve aşınmayla alakalı da sayılar olacak."

"Yani tüm hedeflerin aynı önemde olmadığı bir mektup olacak. Önem sırasına göre hedeflerle ilgileneceğiz."

"Bu bizim için durumu daha açık kılacak. Aynı zamanda işimizi kolaylaştıracak çünkü açık hedefler olduğu zaman, o hedeflere ulaşmanız gerekir. Ancak artık hedefleri paylaşıp anlaşacağız, önemli olan bu." dedi.

Şu anda araçlar birbirlerini takip ederken arkadaki aracın lastikleri aşırı ısınıyor. Yeni dönemde kilit noktalardan birisi bunu azaltmak olacak.

Araç takibinde yere basma gücünün azalması, lastiklerin daha fazla kaymasına neden oluyor. Sonuç olarak lastikler ısınıyor ve performans düşüyor.

Isola, "Aşırı ısınma ana hedeflerden birisi. Yeni aero paketlerle yere basma gücü kaybı şu anki araçlardan az olursa, bu lastiklere yardımcı olacaktır. Bu sayede lastikler daha az kayar ve lastik yüzeyi daha az ısınır. Bu doğru yolda bir adım olur." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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