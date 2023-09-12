Pirelli, yeni sıralama formatının kalıcılaşmasını istiyor

Sıralama turlarında format değişikliği için çabalayan FIA, bu yıl Macaristan ve Monza'da "Alternatif Lastik Tahsisi" formatını denedi.

Format, hem hafta sonu boyunca kullanılabilecek lastik seti sayısının 11'e düşmesi, hem de sıralama turlarının her bölümünde mecbur tutulan lastiklerin kullanılması anlamına geliyor.

Bu kapsamda Q1'de sert, Q2'de orta, Q3'te ise yumuşak hamur kullanımı zorunlu tutulmakta

Formatın iyi yanlarından biri, her bölümde yumuşak hamur kullanılmaması, bu nedenle yarış için stoklanan yumuşak hamurların farklı stratejilere yol açabilmesi.

Monza yarışından sonra format hakkında konuşan Mario Isola, gelecekte formatın kalıcı hale gelebileceğini söylüyor.

Isola, "İlk olarak yeni formatın artılarını ve eksilerini değerlendireceğiz, nihai karar sonradan alınacak."

"Birtakım ince ayarlar yapmamız gerekebilir; örneğin, yarış için yedi set yumuşak hamur kullanmak yerine bir setin ikinci antrenman seansında kullanılması ve altı sete düşmek gibi."

"Veya yedi set kullanımına devam edebilir ve sadece ikinci antrenman seansında kullanılabilecek bir set lastik tahsis edebiliriz."

"Dürüst olmak gerekirse, [Monza'da] geçen yıla kıyasla antrenman seanslarında kaç tur atıldığını da inceledik ve pek bir fark göremedik [bu yıl 483, 397 ve 455 tur, geçen yıl 509, 507 ve 384 tur].

"Rakamlar neredeyse aynı, ki ikinci antrenman seansında kırmızı bayrak çıkmasaydı tur sayısı daha da artacak ve aynı seviyeye ulaşacaktık."

"Dolayısıyla, bilgi sahibi olmak için bu turların da atılması gerekiyor, neyse ki format hafta sonunun bu kısmını etkilemedi."

Pirelli tyres Fotoğraf: Erik Junius

"Format sayesinde sıralama seanslarının çok daha ilginçleştiğine inanıyorum, artık pilotlar farklı yol tutuş [seviyelerine] hızla adapte olmak zorunda ve giderek daha fazla zorladıklarını görüyorsunuz."

"Bu fikir hoşuma gitti. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki ama bu fikri seviyorum ve bunun stratejiyi etkilemeden, yarışı etkilemeden lastikleri biraz azaltmanın iyi bir yolu olduğuna inanıyorum."

"Bazen bu sayede yarışın kalitesi bile artıyor."

Son olarak Pirelli'nin şu anda Bridgestone'a karşı F1'in 2025-28 lastik ihalesi başvuru rekabetini kazanıp kazanmadığına dair bir haber almadıklarını söyleyen Isola, "Umarım karar için son aşamadayızdır."

"Artık F1 ve FIA'nın ihtiyaç duydukları tüm veri ve bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." dedi.