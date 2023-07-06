Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı
Pirelli'nin yeni lastik yapısı, bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinde kullanılacak.
Pirelli'nin yeni lastik yapısını Silverstone'a getireceği bir süredir biliniyordu fakat Britanya Grand Prix'si yaklaşırken bu durum daha da dikkat çekmeye başladı.
Başlangıçta, yeni yapının 2024 Formula 1 sezonuna kadar kullanılması beklenmiyordu ancak yeni araçların beklenenden daha hızlı olması nedeniyle daha güçlü bir yapıya ihtiyaç duyuldu.
Güvenlik endişelerinden dolayı Pirelli, yeni yapının çalışmalarına hız verdi ve sonuç olarak Silverstone'a hazırladı.
Hafta sonu öncesinde konuşan Pirelli'nin F1 departmanının yöneticisi Mario Isola, "Araçların artan performansı ve bu performansın bu sezon daha da artacak olması nedeniyle bu değişikliğe ihtiyaç vardı."
"Bu hem hız hem de artan yükle ilgili."
"Sadece takımların gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, herhangi bir sorunu önceden tahmin edebilecek bir yapı hazırlamak adına son birkaç yılda çok fazla çalışma yaptık."
"Yeni hamur, lastiğe ilave bir direnç kazandırıyor fakat bunun dışında teknik parametreleri veya pist üzerindeki davranışını etkilemiyor." dedi.
F1 takımları kısa bir süre önce Barselona'da yeni yapıyı test etme şansı buldular.
Isola, "Pilotların yorumları özellikle performans anlamında beklentilerimizi karşıladı. Yeni versiyon, yükteki önemli artışa rağmen ön ve arka lastik basınçlarını geçen yıla kıyasla aynı tutmamıza da olanak tanıyor." dedi.
Pirelli yeni yapıyı lastikler için zorlu olan bir pistte kullanmaya başlayacak. Özellikle sol ön lastik Silverstone'da çok fazla baskıya maruz kalıyor.
Pirelli, bu hafta sonu için C1, C2 ve C3 lastiklerini tercih etti.
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