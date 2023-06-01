Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Yeni lastikler, artış gösteren yere basma gücü ve viraj hızlarına tepki vermesinin yanı sıra 2024 sezonundan itibaren kullanılacak lastiklere uyum anlamında da fayda sağlayacak.

Bazı takımlar yeni lastikleri zaten denemişti, ancak Barselona'da herkes lastik testleri yapacak ve her sürücüye ilk antrenman seansında kullanması için iki set ekstra C1 lastik verilecek.

Lastikler, test sürecinin ardından Britanya GP'sinde ilk kez bütün bir hafta sonu boyunca kullanılacak.

Motorsport.com'a konuşan Mario Isola, "2024 sezonunda devreye girmesini planladığımız yeni lastikleri çoktan test etmiştik. Barselona'da da aynı bileşikleri kullanacağız, herhangi bir değişim yok."

"Lastikleri geçen yıldan itibaren bazı ince ayarlarla test ettik. Fikir şuydu: 2024'te battaniyesiz lastiklere geçersek, daha yüksek dirençli bir yapıya ihtiyacımız olacak, nitekim lastik basınçları düşecek."

"Bu fikirler ışığında yeni lastikleri test sürecine aldık ve birçok test yaptık. En azından dört ya da beş takımın yeni lastikleri denediğine inanıyorum."

"Lastik bütünlüğünün korunduğunu ve aşınmanın azaldığını görüyoruz, denge anlamında ise herhangi bir değişiklik yok."

"Tüm veriler takımların elinde, aynı zamanda bazı sürücüler için test sırasında da şeffaftı. Bu yüzden bir terslik beklemiyorum." dedi.

Pirelli dry weather tires Fotoğraf: Erik Junius

Isola kadar pozitif düşünmeyen -özellikle de lastik yönetiminde sıkıntı yaşayan Ferrari gibi- takımlar, sezon ortasında gelecek bir değişikliğin etkilerini merak ediyor.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Ne olup biteceğini tahmin etmek her zaman zordur, ancak teste çıkmak ve yeni lastiklerle nasıl bir yol izleyeceğimizi görmek bizim için iyi olacak."

"Takımın yaklaşımı ve aracın tutarlılığı açısından bakarsak lastikler her şeyi değiştirebilir. ancak durumun ne olduğunu testten sonra göreceğiz." dedi.

Haas takım patronu Guenther Steiner "Sanırım bununla başa çıkmak zorundayız."

"Elimizde veriler var, Pirelli bizlere lastiklerin test edildiğini ve daha iyi olduklarını söylediler. Fazla fark olmasını beklemiyoruz."

"Ancak lastikleri deneyene kadar gerçek performans hakkında konuşamayız."

"Pirelli'ye güvenmemiz gerekiyor. Lastiklerin performansları, yere basma gücünü ve lastiklerin üstündeki hava akışını nasıl etkilediğine çok şaşırdılar."

"Güvenlik nedeniyle bir adım atmaları gerekiyordu, işe yarayacağına eminim."

"Elbette başlangıçta, belki ilk yarışta, buna adapte olmamız gerekecek ve bu konuda şikayet edeceğiz ama bunu aşacağız." dedi.