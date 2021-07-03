Pirelli, yeni F1 lastiklerini Silverstone'a getirmeye hazırlanıyor

Bu hafta sonu tüm pilotlar Pirelli'nin yeni lastiklerini kullanma hakkı elde ettiler. Pilotların bazıları bunu cuma günkü antrenmanlarda yaparken, bazıları bugünkü 3. antrenmanda yapma kararı aldılar.

Yeni lastikleri test eden pilotlar, normale göre 2 psi daha az basınçla kullandıkları bu lastiklerin sürüşü etkilemediğini ya da çok az etkilediğini söylediler.

Bu lastiklerin sezon ortasında getirilmesinin, takımların güç dengesini etkilemesinden endişe duyuluyordu.

Bu konuyla alakalı son karar, testlerin bugün tamamlanmasının ardından verilecek ancak Pirelli, yeni lastikleri kullanma konusunda bir sorun beklemiyor.

Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola, "Henüz tüm takımlar prototip lastiklerle sürüşlerini tamamlamadılar. Genel olarak geri dönüşler, prototip lastiklerin mevcut C4 lastiklerin temeline çok benzediği yönündeydi." dedi.

Isola, bu lastiklerin düşük basınçta herhangi bir sorun çıkarmadığını söyledi.

Isola,, "Takımlardan arka lastikleri temel lastiklere göre 2 psi daha az basınçla kullanmalarını istedik."

"Bu, yeni lastik yapısının ek dikey sertliğini test etmenin bir yoluydu. Pilotlardan aldığımız geri bildirimler olumluydu. Bazıları ilk turlarda daha fazla çekiş buldular. Bazıları yeni prototiplerin, mevcut C4 lastiklere çok benzer olduğundan bahsettiler."

"Günün sonunda hedef buydu çünkü yeni yapının daha sağlam olduğunu biliyoruz. Lastikleri değiştirsek de onların davranışını, dengesini değiştirmek ve takımlardan yeni yapı için ayar değişikliği yapmalarını istemedik. Genel olarak bu doğrulanmış oldu." dedi.

Yeni lastiklerin kullanımını engelleyecek bir durum olup olmadığı sorulduğunda Isola, "Hayır. Herhangi bir itiraz duymadım. Hiç olumsuz yorum almadım. Onları Silverstone'da kullanmamamız için bir neden göremiyorum." dedi.

Takımlar yeni lastiklerle aero verileri topladılar ve hızlarını etkileyen bir durum olup olmadığına baktılar. Bu veriler üzerinde çalışma yapılacak. Isola, yeni lastik yapısının etkisinin minimum seviyede olduğuna inanıyor.

Isola, "Verilere göre değil düşüncelere göre geri bildirim aldım ancak öyle olmasını umuyorum çünkü yeni yapıda profilde hiç fark yok. Yeni lastik yapısı, aracın aerodinamiğini etkilemiyor."

"Yeni lastik yapısının kenardaki dikey sertliğini, daha düşük lastik basıncı ile doğruladık. Yani temelde yeni lastik, bir öncekinden farklı çalışmıyor. Bazı pilotlar da bunu gözlemlediler ve tamamen şeffaf olduğunu söylediler." dedi.

Azerbaycan'da lastik patlatan isimlerden olan Max Verstappen'in yarıştığı Red Bull'un takım patronu Christian Horner, yeni lastiklerin etkisinin olmamasından memnun olduklarını söyledi.

Horner, "Öncelikle, Azerbaycan'daki sorunun ardından çok hızlı tepki veren ve buraya prototip lastikleri getiren Pirelli'yi takdir etmek lazım. Pilotların ilk tepkileri iyi yönlüydü. Onlar, lastiklerin öncekilerden farklı hissettirmediğini söylediler."

"Umarız bu olumlu bir haberdir. Şu anda istemeyeceğimiz şey, bu lastiklerin bir takım için diğerlerine göre daha avantajlı olması." dedi.

Alpine'den Marcin Budkowski, "Şu anda gerçekten hoş olmayan bir şey yok. Sadece arka lastiklerin şu anki standart lastiklere göre biraz daha az yol tutuşuna sahip olması. Şu anda değerlendirmek zor çünkü onları sabah antrenmanlarında test ettik ve o esnada pist biraz kaygandı."

"Çok sürpriz bir durum yoktu. Bu açıdan aracın davranışında ya da dengesinde küçük değişiklikler olacak gibi görünüyor." dedi.