Pirelli, yeni bir yumuşak hamur üzerinde çalışıyor

İtalyan üretici, 2025 sezonu için yeni bir C6 hamur üzerinde çalıştığını resmi olarak doğruladı.

Daha yumuşak bir yapıya sahip olan bu C6 lastikler, Monako ve Singapur gibi yavaş cadde pistlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

İlk testler bu hafta Ferrari ile Paul Ricard pistinde gerçekleştirildi.

Pirelli'nin yarış şefi Mario Isola, “Buradaki düşünce, takvimde giderek artan cadde yarışları için yeni bir yumuşak hamur geliştirmek."

"Yumuşak lastik yelpazesini genişleteceğiz ve aşırı ısınmayı önleyecek tedbirler alacağız."

"En büyük zorluk aşırı ısınma ve aşınma arasında doğru dengeyi bulmak."

"Birkaç gün önce C6'yı Paul Ricard pistinde test ettik. Bu bir ilk denemeydi, ancak fikir bu yönde ilerlemek ve gelecek yıl altı lastik hamuru tanıtmak."

"Takvimde hangi pistlerin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda bu öneri aslında bizden geldi."

"Amaç tek pit stop stratejisinden uzaklaşmak ve iki pit stop stratejisine yönelmek."

"Takımlar aşırı ısınmaya daha az eğilimli lastikler istediler ve biz de daha yumuşak hamurlar geliştirmeye karar verdik."

"Aşırı ısınmayı azaltırsak, takımların lastikleri daha az değiştirme riski var çünkü sürücüler lastikte ciddi bir aşınmadan olmadan daha fazla tur atabilecekler."

"Dolayısıyla bu yönde ilerlersek, daha yumuşak lastiklere ihtiyacımız olacak." dedi.