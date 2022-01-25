Pirelli: "Yarış daha iyi olduğu sürece tek pit stop olmasının önemi olmayacak"

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F1'in 2022 için getirdiği yeni düzenlemelerin bir parçası olarak zemin etkili araçların yanı sıra, resmi lastik tedarikçisi Pirelli ile 18 inç'lik lastiklere geçiliyor.

Değişiklik kapsamında, aşırı ısınmaya karşı fazla hassas olmayan bir lastik üretildi ve bu nedenle lastikler biraz daha sert hale olacak.

Böylece, daha az lastik aşınması olacak ve takımlar daha az pit stop yapacak.

F1 patronları için tek pit stoplu yarışlar tercih edilen bir durum olmasa da, Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, pistte daha gösterişli yarışlar olduğu sürece pit stopların azalmasının gösteriyi etkilemeyeceğini düşünüyor.

Isola, "Umarım stratejik çeşitlilikler azalmaz."

"Lastikleri tasarladığımız zaman amacımız, bir ve iki pit stoplu farklı stratejilerin devam etmesiydi."

"Yeni ürünle daha az aşınma olduğu da doğru. Pit stopların sayısı azalabilir ve yarışların çoğunluğu tek pit stoplu olabilir."

"Benim için, pistte aksiyon olduğu ve iyi yarışlar geçtiği sürece bu bir problem olmayacaktır."

"Geçiş yapmak için zorlayabilen sürücüler varsa ve geçmek çok kolay olursa iyi olmaz. Önemli olan sürücülerin geçiş yapmak için çaba harcaması. İzleyicilerin istediği bu."

"F1 tarafından yapılan bir ankette, geri dönüşlerin çoğunda seyirciler kolay geçişler görmek istemediklerini belirttiler. Pistte aksiyon ve mücadele istiyorlar." dedi.

Isola, Pirelli'nin 2022 lastiklerine yaklaşımının, sürücülerin birbirlerini yakalayabilmesi açısından öncesine kıyasla farklı olduğunu söyledi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Lastikler farklı bir şekilde ve farklı hedeflerle tasarlandı."

"Sürücüler daha az ısınma ve daha az aşınma istiyorlar. Lastikleri zorlamak ve pistte mücadele edebilmek istiyorlar."

"Biz de karar aldık ve FIA, FOM ve takımlarla anlaşarak bu yönde hareket etmeye karar verdik. Yeni bir profil çizdik, yüzeyi optimize ettik ve yeni bileşim çeşitleri tasarladık. Bu yeni bir yaklaşımla yapılmış tamamen yeni bir ürün." dedi.

Isola, yeni lastiklerin planlandığı gibi çalışmasını umut etseler de 2023 için daha fazla çalışma yapacaklarını söyledi.

Isola, "Umarım çok fazla zorluk yaşamayız."

"Şimdiden 2022 sürecinde daha fazla geliştirme yapmayı planlıyoruz. Geliştirmeyi hiç durdurmadık ve 2023'te güncellenmiş bir versiyonuyla hazır olmak istiyoruz."

"Örneğin bu yıl bir hamur tipinde değişiklik yapmak zorunda kalırsak, lastiğin ömrü beklediğimiz gibi olmazsa ya da aşınma istediğimiz gibi gitmezse, 2023'te hedefe yaklaşmamız için yedek bir planımız daha var." dedi.

Isola, Pirelli planladıkları hedeflere ulaşırsa ve 2022 kuralları kapsamında araçlar birbirini daha yakından takip edebilirse, F1'in harika bir sezon geçirebileceğine inanıyor.

Isola, "Bu hedefler sadece masada belirlendi."

"Yani rakamlar ve simülasyon üzerinde gördüğümüz kadarıyla daha iyi yarışlar izleyeceğiz. Evet belki daha az pit stop olacak ama pistte daha fazla aksiyon olacak."

"Ancak bunlar sadece varsayım ve pist üzerinde doğrulanması gerekiyor. Eğer herhangi bir nedenle 2023 için değişiklik yapmamız gerekirse, yeniden çalışmaya hazırız." dedi.