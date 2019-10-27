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Formula 1 / Son dakika

Pirelli "yanıltıcı" TV grafiklerini geliştirmek için çalışıyor

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Pirelli "yanıltıcı" TV grafiklerini geliştirmek için çalışıyor
Ekleyen:
27 Eki 2019 15:29

Pirelli, Japonya'da ilk kez kullanılan ekran lastik grafiklerini geliştirmek için Formula 1 Organizasyonu ile çalışıyor.

F1, izleyicilere ekstra teknik bilgiler sağlamak amacıyla yeni grafikler konusunda denemeler yapmaya devam ediyor.

Suzuka'da araçların lastik aşınma durumuna dair yüzdelik bilgiler ekrana yansıtılırken, Pirelli F1'in patronu Mario Isola, bilgilerin yanıltıcı olduğunu ve bu tür tahminler yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Japonya'daki bu bilgilerin nereden geldiğini anlamak ve gelecekte durumu geliştirmek amacıyla Pirelli, cumartesi günü Meksika'da F1 TV temsilcileriyle görüştü.

Temel plan genel koşullar yerine performansa daha fazla önem vermek gibi görünüyor.

Suzuka'daki deneme sonrası Isola, "Bu veriler bizden gelmiyor. Herhangi bir aracın lastik aşınma seviyesini tahmin etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Ortalamayı baz olarak bir tahmin yapıyoruz ancak o zaman her araçla ilgili veriler var ki, bunlar farklı rakamlara denk geliyor."

"Bu takımların da bilmek isteyeceği bir şey. Çünkü aşınmayla ilgili iyi tahminler yapabiliyorsanız, doğal olarak büyük bir taktiksel avantaja sahip olursunuz.  Bu yüzden bunun edinilmesi zor bir bilgi olduğunu anlayabilirsiniz." dedi.

Isola, lastik aşınmasını belirlemeden pek çok faktörün rol oynadığını söyledi.

"Sürüş tarzı, araç, yarış içerisindeki yönetim seviyesi, cuma gününe kıyasla pazar günü sahip olunan koşullar, çünkü verileri cuma günkü sürüşlerden alıyoruz."

"Pazar günü sıcaklık 10 derece artabilir veya azalabilir. Bu durum fark yaratabilir. Önünüz açık olabilir veya trafik olabilir. Yani durum farklı. Ayrıca yakıt yönetimi de bir faktör."

"Bu hesaplamada göz önünde bulundurulması gereken çok fazla faktör var. Onlarla durumu biraz daha fazla anlamak adına görüşeceğiz çünkü Suzuka'daki bu verileri görmek bizim için de sürpriz oldu ve yanıltıcıydı."

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Editör Adam Cooper

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