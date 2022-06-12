Pirelli, yağmur lastiklerini savundu

Haberi dinle

18 inçlik yeni yağmur lastikleri, Monako'da çok sayıda pilotun sert eleştirilerde bulunmasının ardından ilgi odağı haline geldi.

Vettel, "Yağmur lastikleri çok yavaş. Hem bu pistte, hem de Imola gibi pistlerde ciddi sıkıntı çıkarıyor. Bu sadece kötü bir lastik." dedi.

Max Verstappen'in babası ve eski F1 pilotu Jos Verstappen ise, "Sürücülerin ıslak zeminde ne kadar az yol tutuşuna sahip olduklarını görmek inanılmaz. Bu durum yeni değil, uzun süredir devam ediyor. Bu konuda bir şeyler yapılmalı." dedi.

Ancak Pirelli Formula 1 şefi Mario Isola, yağmur lastiklerinin performansını Monako'ya göre değerlendirmenin çok erken olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com tarafından Vettel ve Verstappen'in eleştirileri sorulduğunda Isola, "Yağmur lastiklerini anlamak her zaman zordur."

"Monaco'nun yağmur lastikleri hakkında doğru bir değerlendirme yapmak için doğru pist olmadığına inanıyorum. Hem ağır yağmur lastikleri için, hem de geçiş lastikleri için yalnızca tek bir bileşime sahibiz, bunun 22/23 farklı pistte çalışması lazım. Dolayısıyla lastiklerle bir noktada uzlaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca Isola, ürün geliştirmesine yardımcı olmak için yağışlı hava testleri söz konusu olduğunda şirkete çok az destek verildiğini, bu nedenle takımların ve pilotların Pirelli'nin ürünlerinden memnun olmamasının yanlış olduğunu öne sürüyor.

Isola, "Yağmur lastiklerini test etmek için çok fazla fırsatımız yok. En son Fiorano'da Ferrari ile bir test yaptık ve daha iyi bir lastik geliştirebilmek için sezon boyunca planlanan tek test buydu."

"FIA ve takımlarla birlikte bir çözüm bulmak için çalışıyoruz, ancak lastikleri test etme imkanımız yoksa, lastik geliştirme imkanımız da yok."

"Öncelikle ıslak zemin lastiklerini kullanacağımız diğer yarışları beklemeyi, böylece lastikleri geliştirmemiz gerekip gerekmediğini ve bu gelişimin hangi noktalara odaklanacağını görmek istiyoruz."

"Ayrıca, Barselona'daki sezon öncesi testlerini hatırlarsanız, takımlara yağmur lastiklerini test etme imkanı vermek için pisti yarım gün boyunca ıslatmaya karar verdik, ancak ağır yağmur lastiklerini deneyen pek çıkmadı, çoğunlukla geçiş lastiklerine odaklanmışlardı."

"Birkaç test gerçekleştirmemiz şart, aksi takdirde sonraki sezonlar için lastikleri geliştiremeyiz. Bu gelişimi sürdürmek için lastik performansını doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.