Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor

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Monte Carlo'daki şartlar göz önüne alındığında tüm sürücüler yarışa yağmur lastikleriyle başladılar fakat hepsi bir an önce geçiş lastiklerine geçmek istiyordu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly bunu yapan ilk isimdi ve ilk birkaç turda yol tutuş yakalamakta epey zorluk çekti. Fakat lastikleri doğru aralığa getirdiğinde, rakiplerini birer birer geçti ve arkasından tüm grid aynı şeyi yaptı.

Çoğu sürücü, mavi logolu yağmur lastiğinin çalışma şeklinden memnun değildi ve Sebastian Vettel, bu lastiğin "işe yaramaz" olduğunu söylüyordu.

Vettel, "Geçiş lastiğine geçme fırsatınız olduğu anda bunu yapıyorsunuz çünkü yağmur lastikleri bu pist için çok sert. Hatta Imola için bile çok sert."

"Yağmur yağdığı anda mevcut araçlar suda çok fazla kızaklama yaşıyor. Pirelli yıllardır bu konuya odaklanmıyor ve bunu herkes biliyor. Bu yüzden bir yarışa başlayabilmek için yağmurun durmasını beklemek zorunda kalıyoruz."

"Burada, bu kadar yağmur yağmasına rağmen hiçbir sorun yaşamadan sürüş yapabildiğimiz günler vardı fakat bu lastiklerle aynı şeyi yapmak imkansız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yağmur lastiği gerçekten işe yaramaz. Geçiş lastiğini kullanma fırsatınız olduğu anda hemen bunu yapıyorsunuz.” dedi.

Ancak Pirelli F1'in patronu Mario Isola, Vettel'in değerlendirmesine katılmadı ve iki lastiğin sertlik anlamında benzer olduğunu söyledi.

Isola, "Yağmur lastiği, geçiş lastiğinden farklı fakat daha sert bir lastik değil."

"Daha önce yaptığımız testler, bu lastiklerin geçen yılla benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Biz de iki hamur arasındaki geçiş süresini geçen yılla aynı seviyede tutmak istedik."

"Monako'da yağmur lastiğinden geçiş lastiğine geçme süresinin, asfaltın karakteristiği nedeniyle diğer pistlerden oldukça farklı olduğunu düşünüyorum."

"Yağmur ve geçiş lastiklerini bu tür şartlarda hatta daha düşük sıcaklıklarda test ettik. Ana fark asfaltın türüydü. Monako, normal bir cadde asfaltına sahip gerçek bir cadde pisti. Bu nedenle asfaltın durumu, normal pist asfaltına göre çok daha farklı."

"Monako asfaltının yüzeyinde yağmur lastikleri için daha az yol tutuş var." dedi.