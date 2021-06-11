Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Bakü gerçekleştirilen yarışta hem Lance Stroll hem de Max Verstappen'in lastiği patlamış ve her iki pilot da kaza yapmıştı.

Verstappen, lider götürdüğü yarışın bitimine sadece dört tur kala lastik patlattı ve yarışa veda etti. Yarışın ardından yaptığı açıklamada genç sürücü, Pirelli'yi eleştirmiş ve her zaman olduğu gibi patlayan lastiği bir kez daha pist üstündeki parçalara bağlayacaklarından emin olduğunu dile getirmişti.

Pirelli de Verstappen'in söylediği gibi ilk bulguların patlamaların pist üstündeki parçalardan kaynaklandığını gösterdiğini belirtti.

Verstappen'in öfkesi hakkında Auto Hebdo'nun sorusunu yanıtlayan Pirelli F1 patronu Mario Isola, "Bu tepkiyi tamamen anlayabiliyorum. Kimse 300 km/s hızla giderken kaza yaşamak istemez. Belki de Max, Stroll'ün kazasından sonra pistte kalan bir parçanın üzerinden geçmiştir."

"Eğer bu lastik patlamaları pist üstündeki bir parçadan kaynaklanıyorsa, gelecekte bunu önleyebilmek adına ne gibi önlemler alabileceğimizi ya da neler yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Bu kadar keskin parçalara dayanabilecek güçte bir lastik tasarlamak neredeyse imkansız bir şey. Eğer pist üstündeki parçalardan kaynaklanmıyorsa, o zaman gerekli önlemleri almak zorunda kalacağız."

"Milano'daki laboratuvarlarımızda, mikroskobik kontroller yapabileceğimiz araçlara ve sistemlere sahibiz. Bu şekilde oluşan kesiğin ve patlamanın, dış kaynaklı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz."

“Bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağız."

"Çalışmalarımızın en zor kısmı, olaydan sonra lastiğin hasar görmesini engellemek. Lastik, zemine veya süspansiyona temas ettiğinde de hasar meydana gelebilir." yanıtını verdi.