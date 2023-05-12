Pirelli ve FIA, Silverstone'a yeni lastikler mi getirecek?

Bu yılın başında takımların geçen yıla kıyasla çok büyük ilerleme kaydettiği görülürken, Miami'deki pole turu geçen yıla kıyasla 1.9 saniye daha iyiydi. Bu, araçların öngörülenden daha yüksek yere basma gücüne sahip olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla da lastiklere binen yük artıyor.

Bu durum farkında olan FIA ve Pirelli, lastiklerin güvenli olup olmayacağı konusunda endişeli çünkü yıl ilerledikçe aerodinamik yük seviyeleri daha da artacak.

Pirelli, Avustralya'dan sonra lastiklere müdahale etmeye gerek olup olmadığını değerlendirmeye başladı. Amerika'daki yarış ise lastiklerin yapısını gözden geçirme ihtiyacını doğruladı.

Bu değişim, lastik hamurlarının kendisini (iş yapısını/türünü) etkilemeyecek ve performans üzerinde etkisi olmayacak gibi görünüyor. Daha ziyade Silverstone, Spa, Zandvoort ve Suzuka gibi zorlu pistlerdeki yoğun baskıya dayanmak için daha güçlü bir lastik sırtına sahip olacak.

Tartışılan fikir, onay sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak, bu lastikleri Britanya GP'sinden itibaren kullanmak. FIA, iki yol seçebilir; On takımın sekizinden destek isteyebilir ya da geçen yıl TD39'un getirilmesinde olduğu gibi, güvenlik durumunu ileri sürerek doğrudan uygulamaya koyabilir. Sonrasında nasıl ilerleneceğine karar vermek FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne bağlı olacak.

Pneumatici Pirelli: da Silverstone vedremo gomme con la carcassa più rigida Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Pirelli ve FIA, konuya tam zamanında müdahale ediyor çünkü Imola'dan itibaren takımlar, Red Bull'u yakalama umuduyla önemli güncellemeler getirecek. Bu nedenle yere basma gücü ve performans daha da artacak.

Pirelli konuya lastik basınçlarını artırarak müdahale edebilirdi ancak bu önlem görünüşe bakılırsa adil olmayacaktı çünkü basıncı artırmak bazı takımlara daha iyi uyabilirdi.

Elbette yapılan bu hamlenin, Red Bull'un arayı açıp gitmesini engellemek için yapıldığını düşünenler de çıkacak fakat FIA ve Pirelli'nin tek amacı güvenliği artırmak gibi görünüyor.

Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor ancak fikir hayata geçirilirse, takımlar herhangi bir test yapmadan bu lastikleri kullanmış olacaklar.