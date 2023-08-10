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Pirelli, üçüncü yağmur lastiği için çalışmalara başladı

Yağmur performansı sürekli eleştirilen Pirelli, yoğun yağmur lastiklerinin işlevsizliği nedeniyle üçüncü bir ıslak zemin lastiği üretmeyi düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Isıtılmış bir Pirelli lastiği pit şeridinde buhar çıkarıyor

Pirelli'nin yoğun yağmur lastikleri, uzun senelerdir pilotlar ve takımlar tarafından ciddi anlamda eleştirilmekte, hatta kullanımından dahi kaçınılmakta.

Yarışlarda neredeyse hiç kullanılmayan lastikler, yağmurun seviyesi ne olursa olsun yerini kısa süre içinde geçiş lastiklerine bırakıyor.

Dolayısıyla bu lastiklerin varlığı, George Russell'ın da dediği gibi "anlamsız".

Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola, F1'in yağmurda yarışmanın getirdiği zorlukları nasıl ele alacağına karar vermesi gerektiğini söylüyor.

RaceFans'a konuşan Isola, "Spa'da yoğun yağmur ve geçiş lastikleri hakkında net bir geri bildirim aldık."

"FIA ile, takımlarla ve tabii ki F1 yönetimiyle masaya oturmamız gerekiyor. Bazı pilotlar da toplantıya katılmaya istekli olursa ve ne istediğimize karar verirsek mutlu olurum."

"Şu anki yoğun yağmur lastiklerini Fiorano ve Paul Ricard'da test ettik, eski lastiklerden beş ya da altı saniye daha hızlıydı ve aşırı ısınmıyordu."

"Bu nedenle tüm takımlar yeni yoğun yağmur lastiklerine geçiş yönünde oy kullandılar, testten elde edilen verilere onlar da sahiplerdi."  

"Ancak birkaç sıkıntı var, bunlardan biri sadece Fiorano ve Paul Ricard'da test yapabilmemiz. Bu pistler, Spa ve Silverstone gibi pistlere kıyasla oldukça farklı özelliklere sahip."

"Dahası, hız anlamında geçiş lastiklerine göre istediğimizi sunamıyoruz. Dolayısıyla yoğun yağmur lastiklerini cazip kılmak için çalışmalıyız." dedi. 

Pirelli tyres

Pirelli tyres

Fotoğraf: Erik Junius

Yoğun yağmur lastiklerinin kullanılamıyor olması, birçok kez yarışın geçiş lastiklerine uygun koşullar ortaya çıkmadan başlamamasına sebep oldu.

Bu duruma da bir çözüm getiren Isola, üçüncü bir yağmur lastiğine ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Isola, "Eğer gelecekte de pistte çok su varken Güvenlik Aracı veya kırmızı bayrak göreceksek, ayrıca görüş mesafesi de endişe yaratacaksa, en iyi çözüm muhtemelen bir diğer yağmur lastiği olacak."

"Bu lastiğe 'süper-orta' veya 'artı-orta' diyebilirsiniz, istediğiniz ismi kullanabilirsiniz."

"Lastiğin amacı, sağanak yağmurda kullanılabilmesi. Böylece görüş için kabul edilebilir sınırlardan başlayıp sadece su birikintilerinin kaldığı koşullara kadar bu lastiği tercih edebileceksiniz." 

"Eğer ki spreyi azaltmak amaçlı parça gelişimi devam edecekse, o zaman şu anki gibi devam etmeli, yoğun yağmur lastiklerinin gelişimine odaklanmalıyız." dedi.

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