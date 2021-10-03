Pirelli, Türkiye'ye geçen seneye kıyasla daha yumuşak lastikler getirecek

Türkiye Grand Prix'si, 9 senelik bir aranın ardından geçtiğimiz sezon F1 takvimine geri dönmüştü ve İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarış, taraftarlar tarafından sezonun en iyi yarışı seçilmişti. Yarışın bu kadar heyecanlı geçmesini sağlayan etkenlerden biri de pistin düşük yol tutuşu seviyesiydi.

F1 yönetimi, bu sezon olduğu gibi geçen sezon da iptal edilen yarışların yerini doldurmak istiyordu ve takvimdeki boşluklardan birini de İstanbul Park doldurmuştu.

Ancak takvimdeki boşlukları doldurmak isteyen pistlerin yöneticileriyle yapılan anlaşmalar, yarışlara kısa bir süre kala tamamlanabilmişti. Bu yüzden de gerekli çalışmalar bazı pistlerde yarıştan birkaç hafta önce tamamlanabilmişti ve İstanbul Park da bu pistlerin içindeydi.

Yarış öncesinde büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaların içinde pistin asfaltının yenilenmesi de yer alıyordu ve İstanbul Park'ın asfaltı, yarıştan önce yenilenmişti ancak yeni asfaltın yol tutuşu düşüktü ve Pirelli de Türkiye'ye elindeki en sert lastiklerle gelmişti.

Pilotlar, hafta sonu boyunca yol tutuşu bulmakta zorlanmışlardı ve bazı pilotlar pistin yeni asfaltını eleştirmişti. Pirelli ise yüzey yenilemesinin devam ettiğini zamanında bilseydi; daha yumuşak hamurları getirebileceklerini söylemişti.

İstanbul Park, bu sezon da F1 takviminde yer almayı başardı ve hem Pirelli hem de F1, geçen sene yaşanan yol tutuşu sorunlarının ardından önlemler aldılar.

Şampiyona direktörü Michael Masi, İstanbul Park'ın asfaltına su püskürtüldüğünü ve ‘tüm pist yüzeyinin yol tutuş seviyesini arttırmak için çalışıldığını’ söylemişti.

Pirelli ise Türkiye'ye geçen seneye kıyasla daha yumuşak lastikler getirecek ve takımlar C2, C3 ve C4 lastiklerini kullanabilecekler. Yağmur yağması durumunda ise takımlar yeşil logolu geçiş lastiğini ve mavi logolu yağmur lastiğini kullanabilecekler.

Ayrıca, takvime yeni eklenen Katar Grand Prix'sinde de hangi lastiklerin kullanılacağı açıklandı. Pirelli, Katar'daki yarışa ev sahipliği yapacak olan 5.380km uzunluğundaki Losail Uluslarası Yarış Pisti'ne elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastiklerini götürecek.

2004 yılında yapımına başlanan ve yapımı için 58 milyon dolar harcanan bu pistte genellikle orta hızlı virajlar bulunurken, pistin ana düzlüğü ise 1068 metre uzunluğunda.