Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı

Yönetmelikler, Pirelli'nin ilk günden sonra lastiklerin kullanım talimatında değişiklik yapmasına izin veriyor ve 2011'den beri F1 takviminde olmayan İstanbul Park'la ilgili bilgi eksikliği göz önüne alındığında bu değişiklik pek de şaşırtıcı değil.

Kuru ve ıslak zemin lastiklerinin tümü için hem ön hem de arka lastiklerin basıncı 1 psi kadar artırıldı.

Böylelikle kuru zemin lastiklerinde, ön lastiklerin basın artık 24 psi, arka lastiklerin basıncı ise 21 psi olacak.

Bir Pirelli sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: "Basıncı biraz artırmaya karar verdik, çünkü düne ait telemetri verilerinde, yol tutuş seviyesi düşük olsa bile yüklerin oldukça yüksek olduğunu fark ettik. Hafta sonu boyunca yol tutuş artarsa lastiklere binen yükler de artacak."

Bu değişiklik, zaten pistte kayma problemi yaşayan takımlar için bir başka zorlu mücadele daha olacak.

Çünkü takımlar şimdi bu basınç seviyelerine adapte olması gerekecek.

Cumartesi sabahı, gece yağan yağmurdan ötürü pist ıslaktı ve hava gün boyunca soğuk olacak.

Ayrıca dün pistin yüzeyi kauçuk tabakasıyla kaplanmıştı fakat yağmur bu tabakayı götürmüş olabilir.