Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP3:
00 Saat
:
10 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı

paylaşım
yorumlar
Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, Cuma günü 10 Formula 1 takımın tarafından sağlanan verileri inceledikten sonra Türkiye GP'si için zorunlu olan minimum lastik basınçlarını artırdı.

Yönetmelikler, Pirelli'nin ilk günden sonra lastiklerin kullanım talimatında değişiklik yapmasına izin veriyor ve 2011'den beri F1 takviminde olmayan İstanbul Park'la ilgili bilgi eksikliği göz önüne alındığında bu değişiklik pek de şaşırtıcı değil.

Kuru ve ıslak zemin lastiklerinin tümü için hem ön hem de arka lastiklerin basıncı 1 psi kadar artırıldı.

Böylelikle kuru zemin lastiklerinde, ön lastiklerin basın artık 24 psi, arka lastiklerin basıncı ise 21 psi olacak.

Bir Pirelli sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: "Basıncı biraz artırmaya karar verdik, çünkü düne ait telemetri verilerinde, yol tutuş seviyesi düşük olsa bile yüklerin oldukça yüksek olduğunu fark ettik. Hafta sonu boyunca yol tutuş artarsa lastiklere binen yükler de artacak."

Bu değişiklik, zaten pistte kayma problemi yaşayan takımlar için bir başka zorlu mücadele daha olacak.

Çünkü takımlar şimdi bu basınç seviyelerine adapte olması gerekecek.

Cumartesi sabahı, gece yağan yağmurdan ötürü pist ıslaktı ve hava gün boyunca soğuk olacak.

Ayrıca dün pistin yüzeyi kauçuk tabakasıyla kaplanmıştı fakat yağmur bu tabakayı götürmüş olabilir.

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

Önceki haber

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

Sonraki haber

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Raikkonen: "Yağmur pisti daha da kayganlaştıracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Yağmur pisti daha da kayganlaştıracak"

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

Albon: "İstanbul Park, bir buz pateni pisti gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "İstanbul Park, bir buz pateni pisti gibi"

Son Haberler

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı

Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

1s
2
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

14s
3
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

15s
4
Formula 1

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

13s
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

3g

Son Haberler

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı
F1

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı

Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı
F1

Pirelli, Türkiye için minimum lastik basıncını artırdı

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"
F1

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor
F1

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

Son Videolar

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
20s

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
21s

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.