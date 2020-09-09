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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Pirelli, Türkiye Grand Prix'sine götüreceği lastikleri açıkladı

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Pirelli, Türkiye Grand Prix'sine götüreceği lastikleri açıkladı
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, Türkiye'ye ve diğer altı yarışa götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun son dört yarışı için farklı tercihler yaptı.

Buna göre Nürburgring (Eifel), Dell'Emilia Romagna (Imola), Bahreyn ve Sakhir yarışlarına C2, C3 ve C4 lastikler götürülecek.

Portekiz ve Türkiye yarışına ise C1, C2 ve C3 lastikler götürülecek.

Abu Dhabi'de ise C3, C4 ve C5 lastikler kullanılabilecek.

Pirelli, tahsis edilen lastik rakamlarında da değişiklik yaptı.

Eifel, Bahreyn, Sakhir ve Abu Dhabi'de her sürücüye 8 set yumuşak, 3 set orta ve 2 set sert lastik verilecek.

Portekiz ve Türkiye'de her sürücünün 7 set yumuşak, 3 set orta ve 3 set sert lastiği olacak.

Imola'daki yarışta ise cuma antrenmanları olmayacağı için sürücüler 6 set yumuşak, 2 set orta ve 2 set sert lastiğe sahip olacak.

2020'de Formula 1 lastik seçimleri:

Grand Prix 1 2 3 4 5
Avusturya (5 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Steiermark (12 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Macaristan (19 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İngiltere (2 Ağustos) ZOR ORTA YUMUŞAK    
İngiltere (9 Ağustos)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İspanya (16 Ağustos) ZOR ORTA YUMUŞAK    
Belçika (30 Ağustos)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İtalya (6 Eylül)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Toskana / İtalya (13 Eylül) ZOR ORTA YUMUŞAK    
Rusya (27 Eylül)     ZOR ORTA YUMUŞAK

Eifel (11 Ekim)

   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Portekiz (25 Ekim) ZOR ORTA YUMUŞAK    
Dell'Emilia-Romagna (1 Kasım)   ZOR ZOR YUMUŞAK  
Türkiye (15 Kasım) ZOR ORTA YUMUŞAK    

Bahreyn (29 Kasım)

   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Sakhir (6 Aralık)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Abu Dhabi (13 Aralık)     ZOR ORTA YUMUŞAK
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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