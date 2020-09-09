Pirelli, Türkiye Grand Prix'sine götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun son dört yarışı için farklı tercihler yaptı.

Buna göre Nürburgring (Eifel), Dell'Emilia Romagna (Imola), Bahreyn ve Sakhir yarışlarına C2, C3 ve C4 lastikler götürülecek.

Portekiz ve Türkiye yarışına ise C1, C2 ve C3 lastikler götürülecek.

Abu Dhabi'de ise C3, C4 ve C5 lastikler kullanılabilecek.

Pirelli, tahsis edilen lastik rakamlarında da değişiklik yaptı.

Eifel, Bahreyn, Sakhir ve Abu Dhabi'de her sürücüye 8 set yumuşak, 3 set orta ve 2 set sert lastik verilecek.

Portekiz ve Türkiye'de her sürücünün 7 set yumuşak, 3 set orta ve 3 set sert lastiği olacak.

Imola'daki yarışta ise cuma antrenmanları olmayacağı için sürücüler 6 set yumuşak, 2 set orta ve 2 set sert lastiğe sahip olacak.

2020'de Formula 1 lastik seçimleri: