Pirelli, Türkiye GP lastik seçimlerinin agresif olmasından endişeli

Geçen sene yeni asfaltlanan pist yüzeyinde pilotların zorlanmasının ardından Pirelli, bu sene getirdiği lastikleri bir kademe yumuşattı. Geçen sene C1, C2 ve C3 lastikler pistin yeni asfaltlanması ve aynı zamanda soğuk hava şartları nedeniyle pek yol tutuşu bulamamıştı. Bu sene C2, C3 ve C4 lastikler getirildi.

Ancak Pirelli bu lastikler için karar verdikten sonra İstanbul Park yönetimi, pist şartlarını iyileştirmek için pisti kapsamlı bir şekilde yıkatarak temizletti ve bu işlem, pistte daha fazla yol tutuş olmasını sağladı.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda yumuşak lastiklerde çok hızlı ufalanma olduğu görüldü. Isola, yumuşak lastiklerin çok erken aşınması nedeniyle takımların bu lastiklerden kaçınmaya çalışacaklarını düşünüyor.

Takımlar sıralamalar için stratejilerini belirlerken muhtemelen bugünkü antrenmanlarda elde ettikleri verileri kullanacaklar çünkü 3. antrenman seansının yağmurlu geçmesi bekleniyor. Ancak bugünkü seansta rüzgar yönünün sürekli değişmesi, işleri daha karmaşık hale getirdi.

Isola, "Yumuşak lastiğin oldukça agresif bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu yarış için lastikleri belirlediğimizde, pist için planlanan üstünkörü çalışmadan haberdar değildik. Geçen seneki verilere bakarak, bir kademe yumuşak lastik getirmeye karar verdik."

"Yumuşak lastik oldukça agresif bir tercih. Bugün bazı takımların, sırf ondan kurtulmak için o lastikleri kullandığını ve yarış için orta ve sert lastiklere odaklandıklarını düşünüyorum. Tek pit stop yapmayı planlıyorlarsa, onları ( orta ve sert ) kullanırlar." dedi.

Normalde sıralamalarda 2. seansta lider pilotlar orta lastiklerle geçmeye çalışırlar. Ancak yumuşak ve orta lastikler arasında 0.3 - 0.4 saniye civarında fark olduğu için Isola, daha fazla pilotun benzer stratejiyi deneyeceğini düşünüyor.

Isola, "Sıralamalarda 3 ya da 4'ten daha fazla pilotun orta lastiklerle sıralamaya çıkacağını düşünüyorum çünkü yumuşak ile orta lastikler arasındaki fark çok az."

"Yani arada 1 saniye civarında fark yok. O civarda fark olduğu zaman orta lastikleri denediğinizde büyük risk alıyorsunuz. Bu yüzden muhtemelen daha fazla araç orta lastiklerle sıralamaya çıkacaktır." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Isola, pist yönetiminin yaptığı işlemin yol tutuşunda ciddi fark yarattığını kabul etti.

Isola, "Yol tutuş seviyesi çok fazla artmış. Bu muhtemelen pistin üstünde artık bitumen olmamasıyla alakalı. Artık asfalt taşları görünüyor ve geçen seneye göre daha fazla yol tutuşu oluyor."

"Yol tutuşundaki artış açık. Tur zamanları geçen seneye göre 4-5 saniye daha hızlı. Bu yüzden yol tutuşunun arttığı konusunda şüphe yok."

"Lastiklerde aşınma bekliyorduk. Her üç lastikte de, özellikle ön lastiklerde ufalanma oldu. İç yanaklarda ufalanma olması, aşınmayı hızlandırıyor."

"Bu yüzden takımların 2. seanstaki verileri ölçüp analiz yapmaları, lastik ömürlerini anlamaları açısından çok önemli olacak çünkü geçen seneden elimizde veri yok. Geçen sene hem sıralamalar, hem de yarış yağmurlu geçmişti."

"Dediğim gibi asfalt yüzeyi geçen seneye göre tamamen farklı. Ve geçen sene bir adım daha serttik. Yani geçen seneden lastik ömürleriyle ilgili elde edilen ölçümler ve veriler bu sene geçerli değil." dedi.

Isola, pistin yüzeyinin temizlenme planlarını çok geç öğrendiklerini, bu yüzden lastikleri değiştirmenin pek mümkün olmadığını söyledi.

Isola, "Genelde asfalt yüzeyinde bir değişiklik olursa, bir pist asfalt yüzeyini yenileme kararı alırsa ya da asfaltta özel bir uygulama yapacaksa FIA tarafından bilgilendiriliriz. Burası için muhtemelen geç karar alındığından şüpheleniyorum."

"Bu uygulamaya karar verdiklerinde bize bilgi verildi. Bilgiye sahiptik ancak artık çok geçti çünkü lastikleri zaten üretmiştik. Lastikler bu yarış için hazırdı."

"Üretim ve lojistik açısından kolay bir dönemde değiliz. Lastikleri hazırladıktan sonra bu değişiklik konusunda bilgilendirildik." dedi.