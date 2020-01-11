Pirelli: "Tüm takımlar 2021 lastikleriyle test yapacak"

Formula 1'de 2021 yılında 18 inç lastiklere geçiş yapılacak ve Pirelli, yeni jant/lastikleri test edebilmek için takımlarla görüştü. Griddeki 10 takımın tamamına 18 inç lastikler için bir melez test aracı hazırlama fırsatı sunuldu.

Çoğu takım 2019 yılında bu tarz bir projeye kaynak sağlama konusunda oldukça isteksiz davrandılar ve 2020'ye kadar herhangi bir test yapılmaması ihtimalini gözden geçirdiler.

Bununla birlikte Renault, Pirelli ile bu sezon lastik testi yapmayı kabul etti ve durum böyle olunca Mercedes ve McLaren aynı şeyi yapmaktan başka çareleri olmadığını hissettiler.

Sonuç olarak 2019'da sadece bu üç takım 18 inç lastikleri test etti.

Pirelli'den Mario Isola, 2020'de 10 takımın tamamının melez test aracı hazırlayacağını ve 2021'de kullanılacak 18 inç jant/lastikleri test edeceğini söyledi.

RACER'a konuşan Isola, “Artık 18 inçlik lastiklere odaklandık. Testlerimizi çoktan başlattık, Noel'den önce 2020 için tüm test planını tamamladık. Geçen yılın sonunda, tüm takımlar bize test için araçlarının melez versiyonunu hazırlayabileceklerini doğruladılar. 10 takımın hepsinin test etmek için melez araç sağlamasından memnunum."

"Lastiklerimizi tüm takımlarla test edip geliştirebileceğiz, ama aynı zamanda Abu Dhabi testinde, 10 takımın tamamın 18 inçlik lastikleri test edebilecekleri melez araçlar olacak. Bu çok önemli."

“18 inç lastiklerle üç günlük testimiz olacak. Bu, 2021 sezonuna başlamadan önce lastiğin iyi şekilde doğrulamasını sağlayacak."

"Tüm takımlar 18 inçlik lastiklere uyacak şekilde hazırlanmış 2018, 2019 veya 2020 araçlarını kullanma şansına sahipler. Bir veya iki takımın aracını hazırlayamadığını düşünün. O zaman spor eşitliği ilkesine uyulmamış olurdu. Böyle bir problemin olmaması iyi."

"2021 lastiklerinin teknik özelliklerini tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde, herkes tarafından kararlaştırılan son versiyonu alacağız ve görevlere odaklanacağız. 2021 için iyi bir lastik geliştirmek istiyoruz, bu sayede herkesin ihtiyaçlarını karşılamış oluruz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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