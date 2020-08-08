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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor

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Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 11:55

Pirelli'nin Formula 1 patronu Mario Isola, Britanya GP'de son anda yaşanan lastik sıkıntılarının ardından takımların Silverstone'daki ikinci yarışta sorumlu davranmalarını, lastikleri uzun süre kullanarak risk almamalarını umduklarını söyledi.

Britanya GP'nin son turlarında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile McLaren pilotu Carlos Sainz, C1 lastikleriyle geçirdikleri uzun stintin ardından lastik patlattılar.

Pirelli, bu hafta sonu için ön lastik basınçlarını 2 psi, arka lastik basınçlarını 1 psi arttırarak önlem aldı.

Bunlara ek olarak Pirelli, lastiklerin 1 adım yumuşaması nedeniyle takımların otomatik olarak 2 pit stop yapacaklarını ve böylece uzun stint olmamasını umuyor. Buna rağmen bu konuda bir zorunluluk olmaması, tek pit stop deneyen takımların olmasını sağlayabilir.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Evet, bu konuda endişeliyim çünkü pist üstünde patlayan lastik görmek istemiyorum. Önceliğimiz bu. Bu yüzden hepimiz buna dikkat etmeliyiz."

"Biz, kendi açımızdan takımlara ürünlerimizi güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için mümkün olan tüm bilgileri vermeliyiz. Risk alırlarsa, bunu kendileri almış olacaklar. Kimseyi engelleyemeyiz. Piste atlayıp bir aracı durduramayız."

"Bu yüzden, umarım sorumlu davranırlar. Geçen pazar yaşananlara bakarak, umarım sınırları aşacak bir şeyler yapmazlar."

"Bu yüzden bir kısıtlama yapmama kararı aldık. Takımlara güvendim. Onların yeteneklerine ve profesyonelliklerine güvendim." dedi.

 

Geçen yarışta kullanılan en sert lastikler C1 olanlardı. Bu yarışta ise en sert lastikler C2'ler olacak. Pirelli, geçen hafta sonu Romain Grosjean'ın bu lastiklerle 36 tur atmasından iyi ders çıkardıklarını düşünüyor.

Isola, "Geçen hafta sonu Grosjean'ın yaşadıkları açıktı. Lastikleri tamamen bitmişti. Ve bu bir gizem değil. C2 lastiklerle 36 tur oldukça aşırı. Bu açıdan tek pit stop yapmak isteyen C2 lastiklerle en az 30 tur, C3 lastiklerle 20 tur atmak zorunda olacak. Pazar günü böyle bir ihtimali reddediyoruz."

"Tamamen aşınmış lastiklerle bu kadar sürüş yaparsanız, lastik yapısına zarar verirsiniz. Lastik yapısı korunmadığı için, bu yüzden çok fazla risk alırsınız."

"Bu durumda bir parçaya ya da bordüre, herhangi bir şeye vurduğunuzda, lastik yapısının zarar görme riski fazla olur. Lastik yapısına zarar verdiğinizde, Silverstone gibi aşırı hassas pistlerde basıncı kaybetmek çok kolay olur. Durmak zorunda kalırsınız."

"Bu durum herkes için açık olmalı. Umarım bir plan yaparken bunu dikkate alırlar." dedi.

Isola, her lastik türü için maksimum sürüş limiti koyamayacaklarını yineledi.

Isola, "Takımlara bu konuda bir sınır belirleme kararı almamamızın nedeni, her bir aracın, her bir pilotun farklı olması. F1'deki önemli şeylerden birisi, takımların farklı stratejiler uygulayabildiklerini göstermek."

"Her bir lastikle atılabilecek turları sınırlandırsaydık, o zaman tüm takımlar aynı stratejiyi uygulamak zorunda kalırdı. Gösteride hedeflediğimiz şey bu değil. Bu yüzden biz, mühendislerimiz aracılığıyla takımlara açık bilgiler sunuyoruz. Bu sayede topladığımız verilerden, analizlerimizin sonuçlarından haberdar oluyorlar ve hafta sonunu bu faydalı bilgileri kullanarak planlıyorlar."

"Bu hafta sonu iki pit stopun temel olacağına inanıyorum ancak her bir pilot sert, orta ve yumuşak lastiklerden hangilerini kullanacağına ya da hatta 3 pit stop yapıp yapmamaya karar verecek."

"Kağıt üstünde 3 pit stop en hızlı çözüm gibi görünmeyebilir ancak tüm lastiklerin kullanıldığı iki pit stoplu hesaplamalarda, iyi bir gösteri fırsatı olduğunu gördük." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Adam Cooper

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