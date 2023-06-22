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Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Pirelli patronu Mario Isola, Formula 1 takımlarının 2023 sezonunda battaniyesiz geçiş lastiklerini neden reddettiklerini anlamadığını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, in the queue to leave the pits

Bu yılın başlarında, takımlar Emilia Romagna GP'den itibaren battaniyesiz yağmur lastiklerini kullanmayı kabul etti.

Imola'nın iptal edilmesinin ardından, lastikler ilk kez Monako'da üç pilot tarafından kullanıldı ve ardından Kanada'daki üçüncü antrenman seansında tüm grid tarafından denendi.

Pirelli 2024 yılı için battaniyesiz kuru zemin lastiklerinin olası tanıtımı için çalışırken, şirket battaniyesiz geçiş lastiklerini bu sezon içinde hızlı bir şekilde yarış hafta sonunda kullanmak istedi. 

Singapur GP, üretim ve nakliye programları göz önüne alındığında potansiyel başlangıç noktası olarak belirlendi. En az sekiz takımın bu kararı desteklemesi gerekiyordu.

Ancak testlerden alınan umut verici geri bildirimlere rağmen, Monako GP hafta sonunda yapılan oylamada çoğunluk battaniyesiz lastik değişikliğine gitmemeyi tercih etti.

Isola, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Genellikle Suzuka gibi yağmurlu yarışlarımız oluyor." 

"Sezon bitmeden önce onları test etmek için iyi bir fırsat yakaladık."

"Sorun şu ki bunları ek bir prototip olarak test etmek zor çünkü o durumda bu lastikleri dünyanın her yerine göndermemiz gerekiyor."

"FIA ile konuşup Singapur'da geçiş lastiklerini önerdim ancak bunu kabul etmediler."

"Takımlar aynı fikirde değildi. Sekiz takımın bunu onaylaması gerekiyordu ancak ikiden fazla takım bunu reddetti. Bunun sebebini anlayamıyorum."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sadece bazı takımlar battaniyesiz geçiş lastiklerini denedi. Isola, diğer takımların da yarış hafta sonlarında kullanmayı kabul etmeden önce yeni lastikleri test etmek istemiş olabileceklerini; ancak herkese test etme şansı vermenin mümkün olmadığını belirtti.

"Açıkçası, geçiş ve yağmur lastiklerini denemek zor."

"Daha önce hiç bütün takımlarla tam bir test yapmamıştık çünkü bunu organize etmek çok zor."

Ret kararı, Pirelli'nin geçiş lastiği testlerinin olumlu sonuçlanmasına ve Alpine'in oylamadan önce geçen ay Paul Ricard'da son çalışmayı gerçekleştirmesine rağmen geldi.

Isola, "Esteban [Ocon] yeni geçiş lastiklerinden oldukça memnundu. Battaniye olmadan iyi çalışıyorlardı ve iyi ısınıyorlardı."

"Diğer seanslarda da farklı koşullarda testler yaptık. Yani tüm bu seanslarda olumlu değerlendirildiler ama bazen bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz." dedi.

Alpine sportif direktörü Alan Permane yeni lastiklerin Ricard testinde iyi performans gösterdiğini doğruladı.

Permane, "Battaniyesiz geçiş lastiklerini test ediyorduk ve gerçekten çok iyiydiler." 

"Pirelli olağanüstü bir iş çıkardı. Biz de battaniyesiz geçiş lastiklerini standart olanlarla karşılaştırıyorduk." dedi.

Williams takım patronu James Vowles, takımların testlerden elde edilen verilere dayanarak battaniyesiz lastikleri kabul etmeye hazır olduklarını, ancak önce yeni lastiklerin nasıl performans gösterdiğini görmek istediklerini ve bu sebeple geçiş lastiklerini onaylama konusunda daha temkinli davrandıklarını belirtiyor.

Vowles, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Her ne kadar tüm takımlar testlerde kullanmamış olsalar da, ıslak zeminlerde düzgün çalıştıklarına dair iyi kanıtlar vardı." 

"Geçiş lastiklerinden önce, test yapan takımlar dışında hiç kimse yağmur lastiklerini kullanmamıştı. Monako'da ilk kez yarışta kullanıldı ve mükemmel değildi, bazı açılardan düşük enerjili bir pistti ama mükemmel değildi."

"Takımların temkinli bir şekilde oy kullanmasının nedeni, bu lastiklerin herhangi bir kötü yanı olmadığından kesinlikle emin olmak." dedi.

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