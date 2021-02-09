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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Takımlar yere basma gücü kaybını telafi edecek"

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Pirelli: "Takımlar yere basma gücü kaybını telafi edecek"
Ekleyen:
, Editör

Pirelli Motor sporları Şefi Mario Isola, bu yıl yere basma gücünü düşürmeye yönelik değişiklikler yapılmasına rağmen takımların bu kaybı telafi edecek çözümler bulacağından emin.

Sezon başlamadan önce, yere basma gücünü ve lastiklere binen yükü azaltıp Pirelli’nin üç sene art arda aynı lastikleri kullanmasına yardımcı olmak için taban kurallarında değişiklik yapılmasına karar verilmişti.

Silverstone’daki lastik sorunlarının ardından 2021 aerodinamik düzenlemelerinde birkaç düzenleme yapıldı. Bu da %10 civarında bir azalmaya denk geliyor.

Takımlar kış boyunca gelişim yönündeki kısıtlamalara rağmen bu yere basma gücü kaybını telafi etmek için yoğun çaba harcıyorlar.

Formu1a.uno ile özel röportajında Pirelli Şefi Mario Isola, takımların bu kaybı büyük oranda telafi edeceklerini söyledi.

Isola, "Hedeflerin genelde, 2019 sonlarında veya 2020'nin başlarındaki seviyeye geri dönmek olduğu doğru. Ancak kış aylarında takımların yere basma gücü seviyesini artırmak için çalıştığını biliyoruz."

"Açıkçası, teknik düzenleme değişikliğinin onaylandığı andan itibaren takımlar, kurallar nedeniyle oluşan bu kaybı telafi edebilmek için çalışmaya başladı."

 

"Bu nedenle 2020'nin başındaki seviyede değil, sezon sonundaki seviyeden biraz daha düşük seviyelerde olmayı bekleyebiliriz. Ancak her halükarda bu kayıpları hızla telafi edecekler." dedi.

Pirelli yeni sezonda lastiklerin yapısını değiştirecek, aşınmaya karşı daha dayanıklı olacaklar. Bunun performansı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Isola bu soruya da şöyle yanıt verdi: "Yeni ön lastikleri geliştirirken, araçların 2021'deki yere basma gücü seviyelerinin gelişimini ve hızlarındaki artışı dikkat aldık. Ekiplere gerekli tüm verileri sağladık ve ayrıca geçen Kasım ayının başında bizden rüzgar tünelinde kullanmak için lastik modelleri aldılar."

"Bu, lastiklerin özelliklerine karar verdikten ve FIA ​​tarafından onaylandıktan sonra oldu. Takımlar bu lastikleri zaten denediler ve aracı doğru dengeye getirmek için ayarları nasıl değiştireceklerini çoktan çözdüler. Bu yüzden önemli farklılıklar olmasını beklemiyorum."

 

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Editör Kemal Şengül

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