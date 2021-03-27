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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"

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Lastik şirketinin Formula 1 patronu Mario Isola, bu sezon kullanılan yeni ve daha sağlam lastiklerin kullanılmamasının bir ‘’aptallık’’ olacağını söyledi.

Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"

Geçtiğimiz sezon yaşanan sorunlardan dolayı FIA, 2021’deki lastik yüklerini iki şekilde ele aldı. İlk olarak aero güncellemeleriyle yere basma gücü %10 azaltıldı, sonrasında da Pirelli’nin geçen sezonun sonlarında test ettiği, daha sağlam yapılı lastikler homolog edildi.

Takımlar, düşen yere basma gücünün birazını geri kazanmış olsa da, hâlâ 2020 seviyelerinin altındalar. Yeni lastikler ise Pirelli’ye ek bir kâr payı sağlayarak, minimum basınçları düşürmesinde yardımcı oldu.

Isola, ‘’Testler sırasında ilk iki günün tamamen temsilci olmadığını biliyorduk.’’

‘’Ancak üçüncü günde daha fazla veri topladık ve daha ilişkili verilerdi. Veri analizlerine göre, kaybedilen yere basma gücünün bir kısmının şimdiden telafi edildiğini doğrulayabilirim."

‘’Teknik kuralları değişmesiyle kaybedilen %10’un hepsini değil ancak büyük ihtimalle %4-5 civarı geri kazanıldı. Yani performansın bir kısmı geri geldi.’’

‘’Lastikler de beklenildiği gibi çalışıyor. Eğer tahminlerimize bakarsanız, ön taraf 1.5psi, arka taraf da 2psi daha düşük.’’

‘’Bu yeni lastikleri tanıtırken hedeflerimizden biriydi, çünkü yeni lastikler daha sağlam. Daha düşük basınçta kullanılabiliyor. Bu yüzden hedeflerimizle aynı yönde olduğumuzu söyleyebilirim.’’

‘’Yeni lastiklerin getirilmesi doğru bir karardı. Eğer elinizde daha iyisi varsa ve bunu kullanmıyorsanız bu aptallık olurdu. Bilindiği gibi, sezon başlarında lastik gelişimini dondurmamız gerekiyor, anlaşmamız bu ve bunun farkındayız.’’

‘’Ancak uygun bir şeyiniz varsa, bunu kullanmamak doğru karar değil. Bu yüzden yeni lastiklerin gelmesinde ısrarcı olduğumuz için mutluyum ve eminim ki bu doğru karardı.’’ dedi.

Isola takımların sadece 2020 yere basma güçlerini geri kazanmakla kalmayacağını, bunun ötesine geçeceklerini inanıyor.

‘’Aracın ek yüklere dayaması için bir lastik geliştirmek doğru bir karardı çünkü sezon boyunca bu %4-5'lik kısım daha da artacak ve biliyoruz ki bir yıl içinde %10 yere basma gücü kazanıyorlar.’’

‘’Bu yüzden yılın sonunda büyük ihtimalle, geçen sezona kıyasla %5-7 daha fazla yere basma gücü olan araçlar olacak.’’

Bahreyn’deki Cuma antrenmanlarından sonra, orta hamurdan çok daha hızlı yumuşak lastiklerin yarış için daha popüler bir seçim olabileceği görüldü.

Bu takımların sıralama turları stratejisini etkileyebilir. Grid yakın olacak ve Q2’de yumuşak hamur seçmek elenme riskini arttırabilir.

Isola, ‘’Orta hamur ve yumuşak hamur arasındaki zaman farkı, beklenenden daha fazla.’’

‘’Tur başına neredeyse 0.9 saniye, beklentilerimiz 0.5 saniye bandındaydı. Orta ve sert hamur arasındaki fark ise 0.4 saniye, yani beklentilerimize uygun.’’

‘’Bu da demek oluyor ki, eğer Pazar günü hava daha soğuk olursa ve eğer takımlar arka lastikteki aşınmayı da kontrol edebilirse, yumuşak lastikler de bir seçenek olabilir çünkü orta hamura göre çok daha hızlılar.’’

‘’Bahreyn’de, lastiklerin kullanılma süresi ve pit stoplar, arka lastiklerin fazla ısınması ve aşınması tarafından belirleniyor. Strateji açısından bakarsanız, iki pit stop olabilir, sırasıyla yumuşak, orta ve orta kullanılabilir veya iki set yumuşak, ardından orta tercihi de yapılabilir.’’

‘’Bu aynı zamanda sıralama turlarını da etkileyecektir çünkü yumuşaklarla başlamak büyük bir dezavantaj olacaktır.’’

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Editör Betim Aker

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