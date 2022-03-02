Pirelli, sürücülerin ıslak zemindeki ilk sürüşlerini yarış sırasında yapmalarını istememiş

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Formula 1 takımları, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sezon öncesi testi kapsamında Barselona'da piste indiler.

Üç gün süren test boyunca 3000'den fazla tur atıldı. Ferrari 439 tur ile zirvede yer aldı. Takımlar bu testte, yeni araçlarını ve araçların belirli koşullarda nasıl davrandıklarını anlamak için çalıştılar.

Testin 2.5 günü kuru zemin koşullarında yapıldı. Daha sonrasında ise Pirelli, ıslak zeminde sürüş yapılması için pisti ıslattı.

Cuma sabahı problemler yaşadıkları için piste çıkamayan Haas ve Alpine dışındaki tüm takımlar, öğleden sonra ıslak zeminde sürüş yapmak için hazırlardı.

Pirelli motor sporları patronu Isola, sürücülerin, yeni 18 inç lastiklerle ıslak zemindeki ilk sürüşlerini yarış sırasında yapmalarındansa, test sırasında denemelerinden memnun olduğunu belirtti.

Isola, GPFans'e, "Bu fırsatı takımlara vermek istedik çünkü bu kadar büyük değişikliklerle, ıslak zemindeki ilk sürüşlerini test yapmadan deneyimlemeleri doğru olmazdı. Islak zemin ve geçiş lastiklerini denemeleri ilk olarak test etmeleri gerekliydi."

"Bu nedenle piste, ellerindeki su tanklarının hepsini kullanmalarını istedik. Altı tane vardı. Bir saat içerisinde olabildiğince su döktüler ve tamamen ıslak zemine benzer koşullar oluşturdular." dedi.

Cuma öğleden sonra yapılan seans tamamen ıslak koşullarda yapıldı ve daha sonrasında pist, sürücülerin geçiş lastiklerini takmalarına imkan sağlayacak kadar kurudu.

Seansın sonunda doğru günü bitirmek için kuru zemin lastiklerine geri dönüldü.

Bu, Pirelli'nin değişken koşullarda lastiklerin nasıl performans gösterdiğini anlamasını sağladı.

Isola, "Bu ayrıca, ıslak zeminden geçiş lastiğine ve geçiş lastiğinden kuru zemin lastiğine geçiş süresini değerlendirmemizi sağladı. Geçiş süresi, iki ürün arasında boşluk değil örtüşme olduğundan emin olmak için gerçekten önemli."

"Boşluk tehlikeli. O koşul için hiçbir lastiğiniz yok demektir ve bundan kaçınmak gerekiyor." dedi.