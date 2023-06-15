Pirelli, sonraki yarışlara götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını resmen açıkladı.
Formula 1'de ilk yedi yarış geride kaldı ve sırada Kanada GP var.
Şimdiye kadarki yarışların büyük bir kısmına C2, C3 ve C4 lastikleri götüren Pirelli, sonraki yarışlarda C5'e ağırlık verecek.
Bu hafta sonu yapılacak Kanada GP'de C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak. Pirelli, iki hafta sonra yapılacak Avusturya GP'de yine bu lastikleri kullanma kararı almış durumda.
Britanya GP'de ise C1, C2 ve C3 olmak üzere daha sert lastikler kullanılacak.
Lastik hamurları:
|Grand Prix / Sıralamalar
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İspanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Kanada
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
Russell dalgalanma hakkında: "18 aydır bununla uğraşılması utanç verici"
Tost: "Red Bull'un üstünlüğü spora zarar vermiyor"
Son Haberler
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz" Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim" Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz" Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz" Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim" Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz" Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor" Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"
Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"
Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"
Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil" Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"
Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum" Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.