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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Pirelli, sonraki yarışlara götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını resmen açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Worn tyres

Formula 1'de ilk yedi yarış geride kaldı ve sırada Kanada GP var.

Şimdiye kadarki yarışların büyük bir kısmına C2, C3 ve C4 lastikleri götüren Pirelli,  sonraki yarışlarda C5'e ağırlık verecek.

Bu hafta sonu yapılacak Kanada GP'de C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak. Pirelli, iki hafta sonra yapılacak Avusturya GP'de yine bu lastikleri kullanma kararı almış durumda.

Britanya GP'de ise C1, C2 ve C3 olmak üzere daha sert lastikler kullanılacak.

Lastik hamurları:

Grand Prix / Sıralamalar C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
Monako -  -  - Sert Orta Yumuşak
İspanya - Sert Orta Yumuşak - -
Kanada -  -  - Sert Orta Yumuşak
Avusturya -  -  - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - -
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