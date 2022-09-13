Pirelli, Singapur ve Japonya GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

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Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Singapur ve Japonya'da sahip olacak lastik hamurlarını doğruladı.

Pirelli, 2019'dan bu yana ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak Singapur için elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği tercih etti.

Bir hafta sonra yapılacak Suzuka yarışında ise tam tersi şekilde en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5 Bahreyn Sert Orta Yumuşak - - Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak - Avustralya - Sert Orta - Yumuşak Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak - Miami - Sert Orta Yumuşak - İspanya Sert Orta Yumuşak - - Monako - - Sert Orta Yumuşak Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak Kanada - - Sert Orta Yumuşak Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - - Avusturya - - Sert Orta Yumuşak Fransa - Sert Orta Yumuşak - Macaristan - Sert Orta Yumuşak - Belçika - Sert Orta Yumuşak - Hollanda Sert Orta Yumuşak - - İtalya - Sert Orta Yumuşak - Singapur - - Sert Orta Yumuşak Japonya Sert Orta Yumuşak - -