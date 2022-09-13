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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Pirelli, Singapur ve Japonya GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, 2022 sezonunun 17. ve 18. yarışlarına götüreceği lastikleri bugün itibariyle resmen açıkladı.

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, Editör
Pirelli, Singapur ve Japonya GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
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Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Singapur ve Japonya'da sahip olacak lastik hamurlarını doğruladı.

Pirelli, 2019'dan bu yana ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak Singapur için elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği tercih etti.

Bir hafta sonra yapılacak Suzuka yarışında ise tam tersi şekilde en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya - Sert Orta - Yumuşak
Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak -
Miami - Sert Orta Yumuşak -
İspanya Sert Orta Yumuşak - -
Monako - - Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak
Kanada - - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - -
Avusturya - - Sert Orta Yumuşak
Fransa - Sert Orta Yumuşak -
Macaristan - Sert Orta Yumuşak -
Belçika - Sert Orta Yumuşak -
Hollanda Sert Orta Yumuşak - -
İtalya - Sert Orta Yumuşak -
Singapur - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak - -
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