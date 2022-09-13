Pirelli, Singapur ve Japonya GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, 2022 sezonunun 17. ve 18. yarışlarına götüreceği lastikleri bugün itibariyle resmen açıkladı.
Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Singapur ve Japonya'da sahip olacak lastik hamurlarını doğruladı.
Pirelli, 2019'dan bu yana ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak Singapur için elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği tercih etti.
Bir hafta sonra yapılacak Suzuka yarışında ise tam tersi şekilde en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.
Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.
Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|Sert
|Orta
|-
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Miami
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Monako
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Azerbaycan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Avusturya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Fransa
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Macaristan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Belçika
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|İtalya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Singapur
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
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