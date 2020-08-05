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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti

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Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Ağu 2020 12:55

Pirelli, Cuma günkü ikinci antrenman seansında planladığı deneysel lastik testi planlarını iptal etti, ancak İtalyan şirket Barcelona'da yapılacak İspanya GP'sindeki test planlarına devam edecek.

Bu karar, hem McLaren'in hem de Mercedes'in Britanya Grand Prix'sinin son turlarında lastik patlatması sonucunda alındı. Böylece takımlar, geçen hafta sonuna göre daha yüksek bir minimum basınç seviyesiyle yarışacakları 70. Yıl Dönümü GP öncesinde lastikler ile daha fazla sürüş yapabilecekler.

Bu yıl, Pirelli'nin gelecek için lastik geliştirmelerini tüm takımlar ile beraber yapması amacıylaFIA sportif kanunlarında, bu testlerin yarış hafta sonları dışında yapılmaması üzerine bir değişiklik yapıldı ve takımlar, ikinci antrenman seansının ilk 30 dakikasında bu lastikleri test edecekler.

İkinci Silverstone yarışı, takımların çoktan pistte uzun süre boyunca sürüş yapmasından dolayı ideal bir başlangıç noktası olarak görülüyordu, aynı zamanda Barcelona da herhangi bir lastik testi için net bir seçenek.

Pirelli F1 patronu Mario Isola şunları söyledi: "Bu hafta sonu için, Cuma gününe planladığımız testi iptal etmeye karar verdik. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız, takımların kendi testleri için ikinci antrenman seansını tamamıyla kullanma şansı tanımak. An itibariyle Barcelona'daki testlerin yapılmasını planlıyoruz."

Geçen hafta sonu olan lastik patlamaları Pirelli'nin, yükselen yere basma kuvveti seviyelerine uyum sağlamasındaki eforuna daha çok odaklanmasını sağladı. 2019 için hazırlanan lastiklerin, 2020 ve 2021 sezonunun tamamında kullanılacak olması da bundaki en büyük etkenlerden biri oldu.

Kısa vadede Pirelli'nin elindeki tek seçenek, minimum basınç seviyelerini artırmak, ve ikinci Silverstone yarışında ön lastikler 2 psi kadar ve arka lastikler 1 psi kadar artırılacak.

Ekstra yarış hafta sonu testleri, Pirelli'nin gelecek sene yapabileceği küçük değişiklikleri görmesi açısından büyük bir fayda sağlamış olsa da FIA, Pirelli'ye yardım etmek amacıyla 2021 yere basma kuvveti seviyelerini, taban kurallarında değişiklik yaparak ayarladı.

Isola "Bu, 2021 için düşünmemiz gereken bir şey, özellikle 2019 araçlarında kullandığımız ürünleri kullanınca önem daha da çok artıyor." 

"Şu anda 2020 araçlarında aynı ürünü kullanıyoruz ve planımız, bu ürünleri 2021'de de kullanmak. Bu yüzden, ürünlerimizi gelecek senede geliştirip geliştirmeme kararını alırken bu durumu da göz önünde bulundurmak zorundayız."

"İnanılmaz performansa sahip olan gayet ağır araçlarımız var, tarihin en hızlı ve en iyi F1 araçları ile çalışıyoruz. Bu yüzden basınçlar da buna göre ayarlanmalı. Ortaya koyduğumuz basınç ölçüsü, simülasyonlarda ve testlerde elde ettiğimiz verileri analiz ederek verdiğimiz bir ölçü, ve lastiklerin tüm aşınımını kapalı alanda bulunan test bölümünde yeniden yaratıyoruz."

"Yeni fikirler üzerinde çalışacağız ve basınç artışını sınırlamak için yeni yapılar oluşturacağız, çünkü biliyoruz ki basıncın artması demek, lastiğin fazla ısınması anlamına da gelebilir, bu da sürücülerin istemediği bir şey."

"Bu da üzerinde çalıştığımız bir şey, özellikle 18-inç lastikler için, çünkü tamamen farklı olacaklar, farklı bir profil, farklı bir konsept deniyoruz ve bunun inşasında çalışıyoruz, aynı zamanda 2022'de kullanmak istediğimiz yeni bir lastik hamuru ailesi bulunmakta."

"2021'de yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü test sayımız çok az, sadece birkaç fikri gözden geçirme ihtimalimiz var, ancak tabii ki de gelecek için bir şeyler yapacağız." dedi.

Pirelli F1 patronu açıklamasını, Silverstone'da yaşanan lastik patlamalarının, sıradaki yarışlarda büyük bir basınç değişimine yol açacağını belirterek tamamladı: "Aynı zamanda yüksek aşınmanın olduğu pistler için ne yapacağımızı düşünmemiz lazım - özellikle Mugello ve Spa için. Buna Portimao'yu da eklerdim, ki çok bilgimiz yok, ancak GT'deki çocuklardan aldığımız bilgilere göre çok zorlu bir pist gibi gözüküyor. Pazar günkü yarışta topladığımız veriler bize çok yardımcı olacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Adam Cooper

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