Geçen hafta F1'in motor sporları şefi Ross Brawn tarafından açıklandığı üzere aynı pistte yapılan ikinci yarışlarda farklı lastik hamurları tercih edildi. Bu sayede takımların ikinci yarışta daha farklı stratejiler yapması hedefleniyor.

Pirelli, yaptığı incelemeler sonrası sezonun ilk iki yarışına ev sahipliği yapan Avusturya'da C2, C3 ve C4 lastiği kullanma kararı aldı.

Üçüncü yarış olan Macaristan'da da yine bu lastikler kullanılacak. Fakat Silverstone'daki iki yarışta iki farklı lastik seçimi olacak.

İlk yarış için C1, C2 ve C3 lastikler tercih edildi. Ancak ikinci yarışta C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak. Barcelona'da C1, C2 ve C3 lastikler tercih edilirken, Belçika ile Monza'da C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak.