Pirelli, Silverstone ve Barcelona'da 2021 F1 lastiklerini test edecek

Gelecek yıl mevcut kurallar devam edecek ve bundan ötürü yeni lastiklerin geliştirilmesi gereksiz olarak görülebilir.

Ancak 2020 yılında yeni lastiklere geçiş yapılmadı ve Pirelli, gelecek yıl tüm kısıtlamalara rağmen araçların geliştirilmeye devam edilmesi ihtimalinden korkuyor.

Bundan ötürü Pirelli, 2021 için yeni lastikler geliştirdi ve prototip lastiklerini Silverstone ve Barcelona'daki antrenman turlarında deneyecek.

Buna göre antrenman seansının ilk yarım saatinde bu lastikler test edilecek.

Pirelli'den Mario Isola, “Gelecek sezonun sonunda yeniden yere basma gücü seviyesinin artma riski olduğuna inanıyoruz ve bunun için testler hazırlıyoruz.” dedi.

Takımlar, Silverstone'daki ikinci hafta sonu ve Barcelona'daki İspanya GP öncesi antrenman turlarında 30'ar dakika boyunca bu lastikleri test etme konusunda anlaşmaya vardılar.

Testlere 20 sürücü de katılmak zorunda kalacak.

Isola, “Tutarlılığa odaklanarak birkaç farklı versiyonu test etmek istiyoruz. Bu aynı zamanda yeni lastiklerdeki basıncın biraz azaltılacağı anlamına geliyor. Lastiğin aşırı ısınmasını önlemek için yeni çözümler geliştirdik."

“Yarım saat içinde büyük ölçekli bir iş yapmak imkansız, sadece simülatörle elde edilen sonuçların doğru olduğundan emin olmak istiyoruz”. Testlerde kalite bilgisi elde edilirse, 2021 odaklı araştırma programını tamamlayacağız. Bu yıl daha fazla test olmayacak." dedi.