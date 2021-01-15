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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor

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Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor
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, Editör

Pirelli, Silverstone'da yaşanan lastik sorunlarının 2021 yılında tekrarlanmasını beklemiyor.

Pirelli lastikleri 2020'de gündeme gelen temalardan biriydi. Silverstone'da lastiklerin yeterince iyi olup olmadığı sorusunu gündeme getiren birkaç olay olmuştu.

O zamandan beri benzer sorunlardan kaçınmak için çok çalışan Pirelli, yeni lastiklerle beraber tüm büyük sorunları çözüme kavuşturmayı umuyor.

Konu hakkında RaceFans'e konuşan Mario Isola, net bir rakam veremese de, ileriye doğru büyük bir adım attıklarından emin olduğunu belirtti.

Isola, "Hedefimiz kesinlikle bu. Hiçbir yerde lastik sorunuyla karşılaşmak istemiyoruz."

"Silverstone iyi bir referans noktası. Bence orası şampiyona için en sert pistlerinden bir tanesi."

"Ancak bunu ölçmemiz kolay değil. Çünkü seviye değerlendirmeleri için iç departmanımızda yürütülen farklı testlerimiz var, bu yüzden genel bir hesaplama yaparak size net bir rakam vermem kolay değildi."

"Bazı rakamları gördüm, görünürde yeni lastiklerle beraber net bir adım atıldığını söyleyebilirim."

"%5'ten veya onun gibi küçük bir şeyden bahsetmiyoruz. Gördüğüm şey açık ve büyük bir adım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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