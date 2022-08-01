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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Pirelli, sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastikleri belirledi

Pirelli bugün yaptığı açıklama ile sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastik hamurlarını doğruladı.

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Pirelli, sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastikleri belirledi
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Pirelli, takımların Belçika, Hollanda ve İtalya'daki yarışlara götüreceği lastik hamurlarını bugün yaptığı açıklama ile doğruladı.

Spa ve Monza'daki yarışlar için Pirelli, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı alırken, Hollanda'da yapılacak zorlu yarış için C1, C2 ve C3 lastikler tercih edildi.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya - Sert Orta - Yumuşak
Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak -
Miami - Sert Orta Yumuşak -
İspanya Sert Orta Yumuşak - -
Monako - - Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak
Kanada - - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - -
Avusturya - - Sert Orta Yumuşak
Fransa - Sert Orta Yumuşak -
Macaristan - Sert Orta Yumuşak -
Belçika - Sert Orta Yumuşak -
Hollanda Sert Orta Yumuşak - -
İtalya - Sert Orta Yumuşak -
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