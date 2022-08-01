Pirelli, sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastikleri belirledi
Pirelli bugün yaptığı açıklama ile sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastik hamurlarını doğruladı.
Pirelli, takımların Belçika, Hollanda ve İtalya'daki yarışlara götüreceği lastik hamurlarını bugün yaptığı açıklama ile doğruladı.
Spa ve Monza'daki yarışlar için Pirelli, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı alırken, Hollanda'da yapılacak zorlu yarış için C1, C2 ve C3 lastikler tercih edildi.
Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.
Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|Sert
|Orta
|-
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Miami
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Monako
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Azerbaycan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Avusturya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Fransa
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Macaristan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Belçika
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|İtalya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
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Pirelli, sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastikleri belirledi
Pirelli bugün yaptığı açıklama ile sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastik hamurlarını doğruladı.