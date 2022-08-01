Pirelli, sezonun sonraki üç yarışına götüreceği lastikleri belirledi

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Pirelli, takımların Belçika, Hollanda ve İtalya'daki yarışlara götüreceği lastik hamurlarını bugün yaptığı açıklama ile doğruladı.

Spa ve Monza'daki yarışlar için Pirelli, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı alırken, Hollanda'da yapılacak zorlu yarış için C1, C2 ve C3 lastikler tercih edildi.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru oldu. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5 Bahreyn Sert Orta Yumuşak - - Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak - Avustralya - Sert Orta - Yumuşak Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak - Miami - Sert Orta Yumuşak - İspanya Sert Orta Yumuşak - - Monako - - Sert Orta Yumuşak Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak Kanada - - Sert Orta Yumuşak Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - - Avusturya - - Sert Orta Yumuşak Fransa - Sert Orta Yumuşak - Macaristan - Sert Orta Yumuşak - Belçika - Sert Orta Yumuşak - Hollanda Sert Orta Yumuşak - - İtalya - Sert Orta Yumuşak -