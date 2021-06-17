Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı'' Sonraki / Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Pirelli, Azerbaycan GP'de Red Bull ve Aston Martin takımlarının söylenenden daha düşük lastik basınçlarıyla yarıştığını açıkladı ancak bir kural ihlali yapmadığını kabul etti.

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Daha önceki açıklamasında Bakü'deki patlayan lastiklere araçların "sürüş koşullarının" sebep olduğunu söyleyen ancak doğrudan düşük basınca dikkat çekmeyen Pirelli, bu sefer incelemeye dair daha fazla veri paylaştı ve Max Verstappen ile Lance Stroll'ün lastik basınçlarının düşük çıktığını söyledi.

Pirelli, Red Bull ve Aston Martin'in kurallara uyduğunu; yani yarıştan önceki ölçümde basınçlarının minimum seviyenin üstünde olduğunu ve lastik battaniyesi sıcaklığının olması gereken seviyede olduğunu ancak araçlar piste çıktığında durumun değiştiğini söyledi.

Pirelli, beklentilerine göre start için minimum basınç belirliyor ancak bu rakam, yarış içerisinde araçlar pistte kaldıkça yükselebiliyor.

Ancak görünen o ki Aston Martin ve Red Bull araçlarının lastikleri Bakü'de pek Pirelli'nin beklediği kadar yükselmemiş. Bu yüzden olaydan sonra yapılan ölçümde basınç değerleri Pirelli'nin beklentisinin altında kalmış.

Devamı gelecek...

paylaşım
yorumlar
Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Önceki haber

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Sonraki haber

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

13 dk
2
Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

1s
3
Formula 1

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

3s
4
Formula 1

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

2s
5
Formula 1

Bottas: "Kimse bana seneye Mercedes'te olmayacağımı söylemedi"

6s
Son Haberler
Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
F1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

4dk
Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
F1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

13dk
Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''
F1

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

34dk
Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"
F1

Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"

1s
Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"
F1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri Fransa GP
Formula 1

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri

Formula 1'in televizyon grafiklerini aşırı kullanmasındaki çelişkiler
Formula 1

Formula 1'in televizyon grafiklerini aşırı kullanmasındaki çelişkiler

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu
Formula 1 Formula 1

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı
Formula 1 Formula 1

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

Bottas: "Kimse bana seneye Mercedes'te olmayacağımı söylemedi"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Kimse bana seneye Mercedes'te olmayacağımı söylemedi"

Verstappen: "Bakü'de soldaki duvara çarpsam sonuç çok farklı olabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bakü'de soldaki duvara çarpsam sonuç çok farklı olabilirdi"

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

Son Haberler

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.