Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Daha önceki açıklamasında Bakü'deki patlayan lastiklere araçların "sürüş koşullarının" sebep olduğunu söyleyen ancak doğrudan düşük basınca dikkat çekmeyen Pirelli, bu sefer incelemeye dair daha fazla veri paylaştı ve Max Verstappen ile Lance Stroll'ün lastik basınçlarının düşük çıktığını söyledi.

Pirelli, Red Bull ve Aston Martin'in kurallara uyduğunu; yani yarıştan önceki ölçümde basınçlarının minimum seviyenin üstünde olduğunu ve lastik battaniyesi sıcaklığının olması gereken seviyede olduğunu ancak araçlar piste çıktığında durumun değiştiğini söyledi.

Pirelli, beklentilerine göre start için minimum basınç belirliyor ancak bu rakam, yarış içerisinde araçlar pistte kaldıkça yükselebiliyor.

Ancak görünen o ki Aston Martin ve Red Bull araçlarının lastikleri Bakü'de pek Pirelli'nin beklediği kadar yükselmemiş. Bu yüzden olaydan sonra yapılan ölçümde basınç değerleri Pirelli'nin beklentisinin altında kalmış.

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