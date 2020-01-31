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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, prototip lastikleri yarış hafta sonunda test etmeyecek

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Pirelli, prototip lastikleri yarış hafta sonunda test etmeyecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Oca 2020 17:33

Mario Isola, 2019 Amerika GP hafta sonunda yaşanan olumsuz deneyimin ardından bir daha yarış hafta sonunda prototip lastikleri test etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Pirelli, bu sene kullanmayı planladığı lastikleri geçen seneki Austin yarışı hafta sonunda takımlara test etmeleri için verdi ancak havanın soğuk olduğu hafta sonunda, mevcut lastiklere göre ayarlanan araçlara takılan prototip lastikler istenen etkiyi vermedi.

Aynı lastikler Abu Dhabi'den sonraki testlerde de takımlara verildi ancak takımlar oy birliği ile mevcut lastiklerle devam edilmesine karar verdiler.

Motorsport.com'a konuşan Isola, mevcut lastiklere paralel lastikler olursa  o zaman hafta sonu test edebileceklerini ancak aracın dengesini farklılaştıracak türde prototip lastikleri yarış hafta sonunda denemeyi planlamadıklarını söyledi.

Isola, "Yeni lastiklerin antrenman seanslarında kıyaslanması mümkün. Ancak tamamen yeni bir lastiği test ediyorsak, muhtemelen o lastikleri yarış hafta sonunda test etmek yanlış olur." dedi.

Isola, yarış hafta sonunda sürüşün kısıtlı olması, araçların daha iyi yol tutuşuna sahip mevcut lastiklere göre ayarlanması nedeniyle farklı tür lastiklerin testinin uygun olmadığını belirtti.

Isola, "Prototip lastikleri herkese verdik. Bu açıdan Austin'de prototip lastiklerin nasıl çalıştıklarını görmek için iyi bir fırsata sahiptik."

"Gerçekte bu bir hata değildi ancak o testlerde önemli olan faktör - gelecekte bu yüzden prototip lastiklerin yarış hafta sonunda test edilmesine karşıyım - takımların toplam 3 saatlik antrenmanlarda aracı buna göre ayarlamasının mümkün olmamasıydı."

"Yarış hafta sonuna odaklandıklarında, aracı o hafta sonuna göre ayarlamaları ve bazen yeni parçalar test etmeleri gerekiyor."

"Her yarışta seanslar ilerledikçe pist gelişiyor. Biz de yeni lastikle kıyaslama yapmak istediğimizde, 3 saat yeterli olmuyor."

"Bu yüzden normal programda farklı planlar olduğu için, ek lastik testleri için bir şeyler yapmak zorundalar."

"Hafta sonunda, o şartlar altında düzgün bir lastik testi yapmaları mümkün değil."

"Biz bu yüzden tüm gün çalışabildiğimiz lastik testlerine odaklanmayı tercih ediyoruz."

"Araç orada oluyor, istediğimiz şekilde ayarlıyorlar ve bu sayede düzgün bir kıyaslama yapabiliyoruz. Uzun sürüşler, kısa sürüşler, farklı koşullar, farklı açılar ve basınçlarda test yapabiliyoruz. Bu sayede düzgün bir kıyaslama yapabiliyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Alex Kalinauckas

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12 Mar - 15 Mar
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