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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"

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Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Ağu 2020 13:25

Portimao'da bulunan Algarve Pisti, Ekim ayında yapılacak olan Portekiz GP öncesinde yeniden asfaltlanacak ve bu işlem, Formula 1 takımlarının alışık olmadığı piste yeni bir zorluk ekleyecek.

Portimao, 2008-2009 yıllarında F1'in kış testlerine ev sahipliği yapmıştı ve o tarihten beri takımlar buraya geri dönmedi, ancak Mercedes Nisan 2017 yılında George Russell ve Nicholas Latifi ile W06 aracıyla demo lastikleriyle test yapmıştı.

Pistin yeniden asfaltlanmış olması Pirelli için büyük bir zorluk yaratacak, ki şu anda İtalyan şirketin, 2020 takvimine eklenen dört tane Avrupa yarışı - Mugello, Nürbürgring ve Imola'daki iki yarış - ile beraber bu yarışlara da hazırlanmak zorunda.

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, Eylül ayının ortasında tamamlanması planlanan asfaltlanma işlemi sonrasında Algarve pistini ziyaret etmeyi planlıyor.

Pirelli F1 patronu Mario Isola, Algarve pistinin yeniden asfaltlanacak olmamasına rağmen lastikleri zorlayacağını söyledi.

Motorsport.com'un sorusunu yanıtlayan Isola şunları söyledi: "Portimao, yeni eklenen pistler arasında en çok lastik aşınmasının olduğu pist. Pistin düzeni olarak çok zorlayıcı bir doğaya sahip ve aynı zamanda zemin de çok aşındırıcı."

"Pist yönetimi, Ağustos'un sonunda pisti yeniden asfaltlayacaklar, pist yüzeyinin tamamını kapsaması planlanıyor. Amaç, şu anda ellerinde olan asfalta benzer bir asfalta sahip olmasını sağlamak, ancak biliyoruz ki yeni asfalt, eskisine göre her zaman daha farklı olur."

"Örnek vermek gerekirse, yeni asfaltın üzerinde bulunan ziftin seviyesi, eskisine göre kesinlikle farklıdır. İşte bu yüzden bu piste en sert üç hamuru götürmeyi planlıyoruz - daha hiçbir şey belli değil, ancak FIA ile de ortak bir şekilde bu kararı alacağız. Bizim hissiyatımıza göre en sert hamurlar ile oraya gitmemiz gerekiyor."

"Buradaki bir diğer nokta ise, ki bunu da Portimao'ya gidene kadar anlayamayacağız, yeni asfaltta daha çok yol tutuşa ve daha az lastik aşımına sahip olacağımız. Bu da lastiklerde çok fazla yanık olacağı anlamına geliyor ve bu da takımların hafta sonu boyunca düzenlemesi gereken bir şey olacak."

Pirelli, yakın zamanda Ferrari ile Mugello'ya, AlphaTauri ile Imola'ya test yapmaya gitti ve bu pistler hakkında biraz bilgi sahibi olmak istedi. Ancak İtalyan marka, Nürbürgring'de en son 2013'te F1 lastikleri ile piste çıktı.

"Mugello'nun lastiklere sert davranan bir pist olduğunu biliyoruz." diyen Isola ekledi: "Eylül ortası çok sıcak bir havaya sahip olabilir, bu yüzden Mugello'ya C1,C2 ve C3 lastikler ile gitmeyi planlıyoruz."

"Imola'yı GT yarışlarında, Ferrari Challenge yarışlarında ve pek çok şampiyonada kullanıyoruz. Biliyoruz ki Imola, lastiklere orta sertlikte davranan bir pist. Benim beklentime göre orta lastik seçimi, yani C2, C3 ve C4 ile gidebiliriz."

"Takımların ekstra bir sorunu da var, bu da iki günlük bir organizasyon olacak olması sebebiyle daha az antrenman seansları olacak olması, bu yüzden de hazırlanmaları için ve aracı anlamaları için ellerinde olan zaman çok az olacak."

"Ve bunun üzerine bilinmezliğin gittikçe artacak olması, şovun gidişatı için iyi olacaksa da mühendisler için büyük bir baş ağrısı yaratacaktır."

"En son 2013'te Nürbürgring'e gittiğimizde orta ve yumuşak hamur lastikler ile orada yarışmıştık. O zamanki koşullar ile şu andakiler arasında büyük bir fark var, sadece iki lastik hamuru kullanabiliyorduk, lastikler ve araçlar da farklıydı, ve bu yüzden karşılaştırma yapmak zor."

"Ancak verilerimize göre pist, orta zorlukta bir lastik zorluğu yaratacak. Yılın soğuk bir dönemine de denk gelebilir. C5'i kullanmak biraz ekstrem olabilir, ancak C2, C3 ve C4 opsiyonu da aklımızda."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Adam Cooper

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