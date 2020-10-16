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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi

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Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi
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Çeviren: Abdullah Çelik

Pirelli, Portekiz Grand Prix'si hafta sonunda 2021 için hazırladığı prototip lastiklerle ilgili test planını netleştirdi.

Pirelli'nin yapacağı bu test, 2021'de kullanılacak lastikler öncesinde yaptığı değişiklikleri pist üstünde göreceği tek şans olacak.

FIA normalde mevcut özellikteki lastiklerin art arda 3. sezonda, yani 2021'de de kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Lastiklerin rahat bir şekilde kullanılması için araçların yere basma gücü oranı %10 civarında azaltılacak.

Buna rağmen Pirelli, lastik yapısında bir güncelleme hazırladı ve Portekiz'deki testlerde değişikliklerin başarılı olup olmadığını görecek.

Pirelli'nin lastiklerde en son değişiklik yapabileceği tarih 1 Kasım, yani Imola GP günü. Böylece Pirelli, Portimao'daki testlerin ardından verileri bir hafta içerisinde analiz etmek zorunda olacak.

Yarış hafta sonu dışında bu sene test yapma fırsatı bulunmuyor. FIA bu kapsamda 2. antrenman seanslarının ilk 30 dakikasının Pirelli için ayrılması doğrultusunda düzenleme yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Mario Isola, "Hedefimiz, yüksek seviyede sağlamlığa sahip bir lastik geliştirmek."

"Yani bu sayede düşük basınçlarla da kullanılabilecek lastikler hazırlamak. Gelecek sene yere basma gücünün de genel olarak düşürülmesiyle lastikler daha iyi bir şekilde çalışabilecek ve aşırı ısınma azaltılacak."

"Tamamen yeni bir ürün olmayacak çünkü prototipleri ancak Portimao'da test edebileceğiz. Orası da yeni bir pist, asfaltı yeni bir pist." dedi.

 

Bu testlerde her takım, 30 dakika boyunca Pirelli için test yapacaklar ve her takıma 3 set lastik verilecek. Pilotlardan birisi 2 set, diğeri tek set lastik kullanacak.

Isola, "Her takım için 3 set lastik götürmeyi planlıyoruz. Bu 30 set prototip olacağı manasına geliyor."

"Ancak bu 30 farklı prototip manasına gelmiyor. Muhtemelen 8-10 arasında farklı prototip olacak."

"Tam sayıyı vermek istemiyorum çünkü test, takımlar için kör olacak. Vereceğim bilgilere göre takımlar bazı hesaplamalar yapabilirler. 'Şunu denedim, diğerleri başka bir şey deniyor, öyleyse...' gibi hesaplamalar yapabilirler."

"Sürüş planlarını takımlara vereceğiz. Genel olarak her iki araçla aynı sayıda tur atacaklar. Araçlardan birisi arka arkaya sürüşler yaparken, diğeri uzun sürüş yapacak. 30 dakika içerisinde bunlar olacağı için, pek uzun sayılmaz."

"Planımız, arka arkaya testler ile bir temel oluşturmak. Diğer araç ise uzun sürüşte tek set kullanacak."

"Sportif eşitlik için bu şekilde çalışmak zorundayız. Bir takıma 10 prototip verip diğerine tek set vererek test etmelerini isteyemeyiz. Adil bir plan yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Isola son olarak yağmur ya da diğer olası sorunların planı etkileyebileceğinin farkında.

Isola, "Yarım saatte bunu yapmak kolay olmayacak. Trafikten ya da birçok şeyin olabileceğinden endişeliyiz. Pist, ikinci seansın başında harika durumda olmayacak. Oraya gidip neler olacağını görmeliyiz." dedi.

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Editör Adam Cooper

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