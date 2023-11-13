Pirelli: "Pilotlar, Las Vegas Grand Prix'sinde çok şikayet edecekler!"

Formula 1 bir hafta sonraki Las Vegas Grand Prix'sinin açılışına hazırlanıyor ancak heyecanın yanı sıra orada yarışmanın ne kadar zor olacağı konusunda da endişeler var.

İlk tahminlere göre sıralama turları sırasında sıcaklık üç dereceye kadar düşecek ve bu da Pirelli tarafından üretilen lastikler üzerinde büyük bir etki yaratacak.

Lastiklerin çok çabuk bozulması genellikle endişe kaynağı olsa da, takımlar lastikleri ideal sıcaklığa getirmekte zorlanacağı için bu sorun Vegas'ta tersine dönecek.

Isola, "Vegas'ta sıcaklık nedeniyle Pirelli hakkında konuşulacağına inanıyorum."

"Elimdeki bilgilere göre asfalt oldukça pürüzsüz ve bu yüzden tutuş seviyesi çok düşük olacak, bunu tahmin edebiliyorum."

"Serideki en yumuşak üç bileşeni seçmiş olsak bile, bu serin koşullarda ve lastiğe çok fazla enerji üretmeyen bir pistte lastik ısıtmak zor olacak." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press

Pirelli, C5 seti olarak işaretlenen yumuşak lastikle birlikte en yumuşak üç bileşeni seçti.

Brezilya'daki son yarıştan önce konuşan Isola, Vegas pistinde yarışmanın 'bilinmeyene atılan bir adım' olduğunu dile getirdi.

"Bu, herkes için bilinmeyene atılan bir adım."

"Las Vegas soğuk olacak, burası bir sokak pisti. Bu yüzden takımlarla birlikte çalıştık ve pist düzeninin lastiklere ne kadar enerji yüklediğini anlamaya çalışmak için onlardan simülasyon verileri istedik."

"Asfaltın ne kadar aşındırıcı olduğunu ve hangi seviyede yol tutuşu bekleyeceğimizi tespit etmek için asfaltı yapan şirketlerden bilgi aldık. Ancak yine de Las Vegas hakkında pek çok soru işareti var. Yol tutuşu sağlamak için serideki en yumuşak üç bileşeni kullanmaya karar verdik."

"Çok fazla pist evrimi ve çok düşük tutuş hayal edebiliyorum. Bu yüzden şikayet edecekler ama sorun değil, bu durumu yöneteceğiz. Ama şu anda büyük bir bilinmezlik var."