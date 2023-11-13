Pirelli: "Pilotlar, Las Vegas Grand Prix'sinde çok şikayet edecekler!"
Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola, üç dereceye kadar düşeceği tahmin edilen sıcaklıklarla Las Vegas'ta ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.
Formula 1 bir hafta sonraki Las Vegas Grand Prix'sinin açılışına hazırlanıyor ancak heyecanın yanı sıra orada yarışmanın ne kadar zor olacağı konusunda da endişeler var.
İlk tahminlere göre sıralama turları sırasında sıcaklık üç dereceye kadar düşecek ve bu da Pirelli tarafından üretilen lastikler üzerinde büyük bir etki yaratacak.
Lastiklerin çok çabuk bozulması genellikle endişe kaynağı olsa da, takımlar lastikleri ideal sıcaklığa getirmekte zorlanacağı için bu sorun Vegas'ta tersine dönecek.
Isola, "Vegas'ta sıcaklık nedeniyle Pirelli hakkında konuşulacağına inanıyorum."
"Elimdeki bilgilere göre asfalt oldukça pürüzsüz ve bu yüzden tutuş seviyesi çok düşük olacak, bunu tahmin edebiliyorum."
"Serideki en yumuşak üç bileşeni seçmiş olsak bile, bu serin koşullarda ve lastiğe çok fazla enerji üretmeyen bir pistte lastik ısıtmak zor olacak." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press
Pirelli, C5 seti olarak işaretlenen yumuşak lastikle birlikte en yumuşak üç bileşeni seçti.
Brezilya'daki son yarıştan önce konuşan Isola, Vegas pistinde yarışmanın 'bilinmeyene atılan bir adım' olduğunu dile getirdi.
"Bu, herkes için bilinmeyene atılan bir adım."
"Las Vegas soğuk olacak, burası bir sokak pisti. Bu yüzden takımlarla birlikte çalıştık ve pist düzeninin lastiklere ne kadar enerji yüklediğini anlamaya çalışmak için onlardan simülasyon verileri istedik."
"Asfaltın ne kadar aşındırıcı olduğunu ve hangi seviyede yol tutuşu bekleyeceğimizi tespit etmek için asfaltı yapan şirketlerden bilgi aldık. Ancak yine de Las Vegas hakkında pek çok soru işareti var. Yol tutuşu sağlamak için serideki en yumuşak üç bileşeni kullanmaya karar verdik."
"Çok fazla pist evrimi ve çok düşük tutuş hayal edebiliyorum. Bu yüzden şikayet edecekler ama sorun değil, bu durumu yöneteceğiz. Ama şu anda büyük bir bilinmezlik var."
Son Haberler
Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”
Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar” Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”
Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"
Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir" Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"
Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor
Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor
Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak
Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar