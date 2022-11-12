Pirelli, pilotların tepkisinden sonra 2023 için değişikliğe gidiyor

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Pirelli, pilot şikayetleri üzerine 2023 için F1 lastik battaniyesi sıcaklıklarını düşürme planlarını iptal edeceklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Grand Prix'sinde yapılan testler sırasında 2023 lastiklerinin denemeleri ardından pilotlar, Pirelli'nin 2023 için lastik battaniyesi sıcaklıklarını düşürme ve 2024 için lastik battaniyelerini tamamen kaldırma planıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

F1 ve Pirelli'nin maliyetleri ve enerji tüketimini azaltma hedefinin bir parçası olarak, lastik battaniyelerin aşamalı olarak kaldırılması 2023'te devam edecekti.

Önümüzdeki yıl için ilk adım, lastik battaniyesi sıcaklıklarının 70 santigrat dereceden 50'ye düşürülmesini içeriyordu.

Özel olarak RacingNews365.com'a konuşan Pirelli Motor Sporları Direktörü Mario Isola, pilotların düşük sıcaklıklarla ilgili endişelerini dile getirdiğini doğruladı.

Isola, "Austin'de, lastikleri 50 derecedeki battaniyelerle ısıtarak test ettik."

"Pilotların şikayetleri, lastiklerin ısınma aşamasıyla ilgiliydi."

"Aradaki farkı gerçekten hissettiler, ilk birkaç turda 70 derece ile karşılaştırıldığında çok daha düşük bir yol tutuşla mücadele etmek zorunda kaldılar."

"Bazıları hâlâ battaniyelerin geçmişte olduğu gibi 100 dereceye dönmesini istiyor, geçmişle çok bağlantılılar." dedi.

Pirelli tyre preparation Fotoğraf: Erik Junius

F1 lastikleri şu anda, kullanılmadan üç saat önce 70 dereceye kadar ısıtılıyor ve Pirelli; kendi sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olarak enerji tüketimini azaltmak için bu süreci aşamalı olarak sonlandırmayı planlıyor.

Isola, F1 lastiklerinin gelecek sezon için 70 dereceye kadar ısıtılacağını, ancak üç saatten ikiye indirilmiş bir ısı döngüsü süresinde kalacağını doğruladı.

Isola, "Meksika'da, lastikleri 50 derecede üç saat ısıtmak yerine, 70 derecede iki saat ısıtma teklifinde bulunduk."

"İkinci antrenman sırasında, bu yeni çözümle lastikleri test ettik ve pilotların bununla ilgili geri bildirimleri olumluydu."

"Yani temelde, 2024'e kadar enerjiyi aşamalı bir şekilde azaltma planına geri dönmüyoruz; sistemi değiştirdik." dedi.

Lastik battaniyesi yasağı, 2024 düzenlemelerinin bir parçası ve herhangi bir değişiklik, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayı ile birlikte F1 Komisyonu'nun oylamasını gerektirecek.

2024 teknik düzenlemelerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, oylamanın Nisan 2023'ten sonra yapılması halinde, 'süper çoğunluk' gerektirecektir (FIA, F1 ve F1 takımlarının 30 oyundan 28'i). Daha önceki herhangi bir oylama için yalnızca 'basit çoğunluk' (30 oydan 25'i) gerekecektir.

Isola, "Planımız hâlâ, 2024'te battaniyeleri yasaklamak; bu konuda önceki duruma göre değişiklik yok."

"Gelecek yıl güncellemelerimiz olacak. Herhangi bir nedenle pilotlar buna karşı olursa, bunun tanıtımını ertelememiz gerekir ve o zaman bu, her şeyden önce Formula 1 Komisyonu'nu ilgilendiren bir karar olacak; çünkü bir oylama gerektiriyor." dedi.