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Pirelli: "Perez'in orta hamur kullanma kararı Sainz'ı mağlup etmesine yardımcı oldu"

Pirelli, Red Bull ve Sergio Perez'in orta lastiklerle damalı bayrağa kadar gitme kararını zaferin anahtarı olarak görüyor.

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Pirelli: "Perez'in orta hamur kullanma kararı Sainz'ı mağlup etmesine yardımcı oldu"
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Monako'da, kuruyan pistteki en hızlı stratejiyi başarılı bir şekilde uygulamayı başaran Perez, yarışın kalanında liderliğini korumayı başardı ve kariyerinin üçüncü galibiyetine ulaştı.

Yarışın ardından stratejileri yorumlayan Pirelli Motor Sporları şefi Mario Isola, yarış sonuna kadar lastikleri korumayı gerektirse de, orta hamurun en iyi seçim olduğu görüşündeydi.

Isola ayrıca, asfalttaki yol tutuşunun oldukça azalmasını lastik sıcaklıklarından daha büyük bir faktör olarak gösterdi.

Isola, "Perez'in damalı bayrağa kadar gitmek için orta hamuru kullanması, sert hamurdaki Carlos Sainz'ı mağlup etmesine yardımcı oldu. Ancak Perez'in son turlarda lastiklerini koruduğu da bir gerçek."

"İki gün güneşli havanın ardından değişen hava, normal şartlar altında kolayca şekillenecek stratejileri bir hayli karıştırdı."

"Mavi logolu ıslak zemin lastiklerinin ne zaman değiştirileceği ve ilk pitte hangi lastiğin takılacağı konusunda verilecek karar, bir hayli kayganlaşan asfaltta oldukça kritikti. Lastik sıcaklıklarından bile kritikti."

"Buna ek olarak, Güvenlik Aracı ve kırmızı bayrak gibi daha acil kararlar alınmasını gerektiren ve elbette pilotların sahip oldukların lastiklerden de etkilenen bir dizi öngörülemeyen faktör vardı."

"Bu yarışta elimizdeki tüm hamurlar kullanıldı. Lastikler değişken koşullara ve sezonun en dar, en acımasız pistindeki belirsiz pit aralıklarına rağmen iyi performans gösterdi." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Erik Junius

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