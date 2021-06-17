Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor

Paul Ricard pisti bu yıl Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yaparak Formula 1 takvimine geri dönüyor ve Pirelli, yarış hafta sonu için planladığı lastik hamurlarını doğruladı.

Bu hafta sonu C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak. 2019 yılında yapılan son Paul Ricard yarışı için de benzer seçimler kullanılmıştı.

Pirelli orta seviyedeki lastiklerin, Fransa GP'nin pist düzenine ve özelliklerine çok daha uygun olduğuna inanıyor.

2019'daki son yarıştan bu yana pistin tüm virajlarının asfaltı yenilendi ve bundan ötürü yüzey oldukça düzgün olacak. Burada lastik aşınma oranı genellikle düşük oluyor ve lastikler, en yüksek baskıyı 13. virajda görüyor.

2019'da en çok tercih edilen strateji tek pit stoptu ve orta lastikle başlayıp, serte geçenler avantaj elde etti.

Pirelli'den Mario Isola bu hafta sonu yapılacak yarışta da yine tek pit stop olacağını dile getirdi.

Isola, "Sezonun ilk iki yarışında kullanılan lastik seçimlerine geri dönüyoruz. Lastik hamuru seçimlerinin tam ortasındayız."

"2019'dan beri burada herhangi bir yarış olmamasına rağmen gelecek sezonun 18 inç yağmur lastiklerini test ettik."

"Paul Ricard'a önceki Fransa GP'de kullanılanla aynı hamurları götürüyoruz ki o zaman sürücülerin çoğu tek pit stop yapmıştı. Ancak farklı stratejilerle birlikte, farklı tarzda tek pit stoplar olduğunu da gördük." dedi.