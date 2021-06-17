Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı” Sonraki / Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, 2019'la aynı lastik tercihlerini yaptığı Paul Ricard'da yine tek pit stop bekliyor.

Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor

Paul Ricard pisti bu yıl Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yaparak Formula 1 takvimine geri dönüyor ve Pirelli, yarış hafta sonu için planladığı lastik hamurlarını doğruladı.

Bu hafta sonu C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak. 2019 yılında yapılan son Paul Ricard yarışı için de benzer seçimler kullanılmıştı.

Pirelli orta seviyedeki lastiklerin, Fransa GP'nin pist düzenine ve özelliklerine çok daha uygun olduğuna inanıyor.

2019'daki son yarıştan bu yana pistin tüm virajlarının asfaltı yenilendi ve bundan ötürü yüzey oldukça düzgün olacak. Burada lastik aşınma oranı genellikle düşük oluyor ve lastikler, en yüksek baskıyı 13. virajda görüyor.

2019'da en çok tercih edilen strateji tek pit stoptu ve orta lastikle başlayıp, serte geçenler avantaj elde etti.

Pirelli'den Mario Isola bu hafta sonu yapılacak yarışta da yine tek pit stop olacağını dile getirdi.

Isola, "Sezonun ilk iki yarışında kullanılan lastik seçimlerine geri dönüyoruz. Lastik hamuru seçimlerinin tam ortasındayız."

"2019'dan beri burada herhangi bir yarış olmamasına rağmen gelecek sezonun 18 inç yağmur lastiklerini test ettik."

"Paul Ricard'a önceki Fransa GP'de kullanılanla aynı hamurları götürüyoruz ki o zaman sürücülerin çoğu tek pit stop yapmıştı. Ancak farklı stratejilerle birlikte, farklı tarzda tek pit stoplar olduğunu da gördük." dedi.

paylaşım
yorumlar
Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Önceki haber

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Sonraki haber

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

19s
2
Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

1s
3
Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

3s
4
World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

19s
5
Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

53 dk
Son Haberler
Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

7dk
Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
F1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

53dk
Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor
F1

Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor

1s
Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”
F1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

1s
Hamilton, taraftarların paralı TV döneminde de seriye "sadık" kalmasını umuyor
F1

Hamilton, taraftarların paralı TV döneminde de seriye "sadık" kalmasını umuyor

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Fransa GP
Formula 1

Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu Fransa GP
Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor Fransa GP
Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
World Superbike World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
Formula 1 Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri
Formula 1 Formula 1

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Son Haberler

Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
Formula 1 Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Paul Ricard yarışında tek pit stop olmasını bekliyor

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.