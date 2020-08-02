Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı

Yarış tam bitti denirken Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'ın sol ön lastikleri patladı. Hamilton'un lastiği tam olarak son turda patladı ancak buna rağmen Mercedes pilotu aracını damalı bayrağa kadar ilk sırada götürmeyi başardı. Sainz ve Bottas ise daha önce lastik patlattıkları için pite girmek zorunda kaldılar ve puan alamadılar.

Isola, lastik sorunlarının nedeninin henüz açık olmadığını ancak pist üstündeki parçaların bunda etkili olmuş olabileceğini söyledi. Birkaç tur önce Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in ön kanadı bordürlere vurmasının ardından kırılmıştı.

Bunun dışında pilotlar, Daniil Kvyat'ın kazası sonrası 12 ve 13. turlarda pite geldiler ve sert lastiklerle uzun süre pistte mücadeleye devam etmek zorunda kaldılar.

Isola, "Son birkaç turda yaşananlara dair inceleme yapacağız. Şu anda net bir sonuca varmak için erken. Lastiklerin aşınmasından olabilir çünkü bu pistte 38 ve daha fazla turda lastikler çok aşınmış olurlar ancak sorunun bundan kaynaklandığını söylemiyorum."

"Pist üstündeki kalıntılardan olabilir. Kimi'nin ön kanadının parçaları pist üstündeydi ancak başka şeyler de olmuş olabilir. İşte bu yüzden sadece patlayan lastikleri değil, tüm lastiklerde başka kesikler olup olmadığını görmek, neler olduğuna dair bir işaret olup olmadığını bulmak için inceleyeceğiz."

"Hiçbir ihtimali reddetmiyoruz. Her şeyi 360 derece analiz etmek istiyoruz. İhtimalleri göz ardı etmeyeceğiz çünkü bu tür soruşturmalarda ihmal büyük hata olur. Her türlü ihtimali değerlendirmeliyiz."

"Yapabileceğimiz tek şey yarışta kullanılan lastikleri analiz etmek ve yapısında aşırı baskı nedeniyle bir sıkıntı olup olmadığını anlamak olacak." dedi.

Isola, aşırı aşınan lastiklerin bu tür sıkıntılara daha açık olduğunu vurguladı. Isola, "Burada aşınma seviyesi oldukça yüksek, bu bir faktör. Grosjean'ın ilk stintindeki lastikleri tamamen aşınmıştı. İkinci stintten bazı lastiklere de baktım. Aşınma seviyesi % 100'e yakındı."

"Lastik patlamalarına bunun mu neden olduğunu anlamalıyız. Açık olan bir şey var ki, lastikler tamamen aşınmışsa, o zaman yapıdaki koruma seviyesi de azalmış oluyor. Bu durumda pist üstünde bir kalıntı ya da parça varsa, lastiklere hasar vermek çok kolay oluyor çünkü lastik dışında bağları koruyucu bir tabaka olmuyor. Öyle olduğu zaman bu bağlar görünebiliyor bile. Bu yüzden bu pistteki aşınma seviyesinin % 100'e yakın olduğunu söylüyorum." dedi.

Isola, Silverstone'da gelecek hafta sonu bir yarış daha yapılacak olması nedeniyle hemen cevap bulmalarının önemli olduğunu söyledi. Bu yüzden mühendisler hemen Hamilton'ın patlayan lastiğini inceleme için aldılar.

Isola, "Pist üstündeki laboratuvarda bazı analizler yapma fırsatımız olacak. Tam bir soruşturma için yeteri kadar fazla zamanımız yok çünkü bir haftadan kısa süre içerisinde başka bir yarış daha olacak. Bu yüzden mümkün olan en kısa zamanda bir sonuca varmamız gerekiyor. Yarına ya da önümüzdeki salı gününe kadar sonuca varmayı hedefliyoruz."

"Pist üstünde olmayacak başka testler yapmamız gerekirse, o zaman hemen minibüs ile Milan'daki tesislerimize göndereceğiz. Orada tesislerimiz, lavoratuvarlarımız, iç testlerimiz ve daha fazla seçenek var. Bu açıdan pist üstünde yaşananlara dair iyi şeyler öğrenebileceğimizden eminim." dedi.

Pirelli gelecek hafta yarışa yumuşak lastikleri getirecek. Isola, bu lastikleri değiştirme kararı almak için erken olduğunu düşünüyor.

Isola, "Şu anda bazı soruş işaretleri var. Bunlardan birisi soruna neyin sebep olduğu. Doğru tepkiler vermeliyiz."

"Bu konuyla alakalı lastik aşınması açısından farklı tepkiler verilebilir. Buradaki ikinci yarışta aynı lastiklerle gidip gitmemek önemli değil. Her bir aracın gidebileceği mesafe belli. Her araç farklı.