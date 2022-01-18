Pirelli yeni sezonda yarışlara getirilen lastikleri neden yine kendisi seçecek?

2016'nın başından beri yarışlara değişkenlik katmak amacıyla takımlara, her yarış için istedikleri lastikleri seçme konusunda özgürlük tanındı.

Takımların sahip olduğu toplam lastik seti sayısı sınırlı olsa da, her pist için stratejik açıdan seçim yapabiliyorlardı. Böylelikle bazı takımlar daha yumuşak lastiklere odaklanırken, bazıları daha sert hamurlardan daha fazla istiyordu.

Fakat 2020'de COVID-19 pandemisinin ardından getirilen maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak, özgür lastik seçimi durduruldu. Bunun yerine Pirelli, tüm takımlar için ortak hamurlar seçti.

Bu kural geçen yıl da bu şekilde devam etti ve şimdi, yeni 18 inç lastiklerin kullanılacağı 2022 yılında da devam edecek.

Lastik seçimi yapılması, Pirelli'nin gelecekte yapmaktan memnun olacağı bir şey olsa da, takımların aslında bunu yapmaya pek hevesli olmadığı ortaya çıktı.

Salı günü Monako'da, Pirelli'nin sezon öncesi lansmanında konuşan İtalyan lastik üreticisinin Formula 1 ve otomobil yarışları patronu Mario Isola, serbest lastik seçimi formatının neden rafa kalkabileceğini anlattı.

Isola, mevcut sabit lastik seçimi hakkında şöyle dedi: “Pandemi kaynaklı bu duruma daha hızlı tepki verebilmek için bu çözümü uygulamamız gerekiyordu."

"Sonrasında takımlar bize yaklaştılar ve yeni sistemin oldukça iyi olduğunu ve gelecekte de bunu kullanmak istediklerini söylediler."

"Dolayısıyla sabit lastik tahsisi, bizim kararımız değildi."

Pirelli tyre on the car George Russell, Mercedes W10 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Isola, takımların en iyi seçeneği bulabilmek adına bu alana kaynak ayırmak yerine, kendileri için hangi lastiklerin seçildiğinin söylenmesinin onları çok daha mutlu ettiğini açıkladı.

"Bize, eğer sabit lastik tahsisi varsa ve bu, herkes için aynıysa, birinin veya diğerinin avantajına değilse, o zaman bir set daha fazla orta veya bir set daha az yumuşak lastik almak adına çalışma yapmak ve bunun içi insan, zaman ve kaynak harcamak yerine, sabit lastik tahsisi üzerinde planlama yapmanın daha iyi olacağını söylediler."

"Yani 2020'deyken, bunu 2021 için devam etmek ettirmemizi istediler. 2021'de ise tamamen yeni lastiklere geçtiğimiz için durum farklı ve hiç kimse bu lastikleri, onların aşınma seviyesini bilmiyor, bu yüzden karar verme konusunda emin değillerdi ve bu yüzden [şimdilik] bu sistemle devam etmek istiyorlar."

"2023'te değiştirmek isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum ama şu an için cevap bu."

Pirelli'nin yeni 18 inç lastikleri, önümüzdeki ay İspanya'da gerçekleştirilecek Barselona testlerinde ilk kez 2022 Formula 1 araçlarında test edecek.

Bu, lastiklerin ilk gerçek testi olacak çünkü şimdiye kadar sadece test araçlarında deneme yapabildiler.

Isola, yeni lastiklerin sürücülerin önceki nesil lastiklere kıyasla, daha fazla zorlama şansı vereceğini düşünüyor.

Sezon sonundaki Abu Dhabi testinden çıkardıkları dersler hakkında konuşan Isola, "Yeni lastiklerde artık daha az aşırı ısınma var."

"Sürücüler, bu lastiklerle daha fazla zorlama olanağına sahiplerdi ve Abu Dhabi bu açıdan önemliydi çünkü pist üstünde daha fazla araca sahiptik."

“Bu, lastik gelişim testlerinde simüle edemeyeceğimiz bir şey. Pist üstünde çalışan tek bir aracımız veya en fazla iki aracımız oluyor."

"Aşırı ısınmayı azaltmada ve aşınmada kaydedilen bu ilerleme, daha sağlam bir yapı anlamına geliyor."

"Yeni lastik yapısında, hamurların aşırı ısınma olasılığını azaltmayı, daha az aşınma olmasını ve sürücülerin lastikleri daha fazla zorlayabilmesini istedik."

"Pilotlar, pist üstünde savaşmak istiyorlar ve FIA ​​ile görüşerek, bu yönü takip etmeye karar verdik."