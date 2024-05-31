Pirelli: “Monako’ya getirilecek yumuşak lastik kuralı, beklenen heyecanı katmayabilir"

Geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo’da, ilk on sürücünün yarışı başladıkları pozisyonda bitirmesi ve yarışta aksiyon ve geçişlerin eksikliği, potansiyel kural değişiklikleri için çağrıları tetikledi.

Belki de en mantıklı fikir, Monako'ya genellikle kullanılan üç farklı lastik hamuru yerine sadece yumuşak lastikler getirilmesinin bazı riskler ekleyeceğini düşünen Mercedes pilotu George Russell'dan geldi.

Pirelli'nin otomobil yarışları ve F1’den sorumlu başkanı Mario Isola, takımlardan sadece yumuşak lastiklerle yapılacak bir yarışa dair simülasyon verileri sağlamalarını isteyebileceklerini, ancak yumuşak lastik kullanma zorunluluğunun daha fazla lastik yönetimi gerektirmesinden dolayı işleri önemli düzeyde değiştireceğine ikna olmadıklarını söyledi.

Isola, “Öneriyi duydum ve aslında bu konuyu George ile de konuştum."

“Takımlardan bir simülasyon yapmalarını ve ne olacağını görmelerini isteyebiliriz diye düşünüyorum."

“Ancak eğer doğru hatırlıyorsam 2018’de daha yumuşak lastiklerle yarışırlarken, lastiklerin potansiyelinden sekiz saniye daha yavaş yarışıyorlardı bu da F2 hızındaydı.” dedi.

Isola, Monako için daha yumuşak lastikler sunmanın zorunlu olarak ekstra pit stopları gerektirmeyeceğini ve bunun yerine sürücülerin lastiklerini korumak için daha da yavaşlayacaklarını söyledi.

“Monako'da sorun geçiş yapamamak, bu yüzden tur başına 2,3,4 saniye yavaşlayabilirsiniz ve yine kimse sizi geçemez."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09, leads Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Bence burada sadece lastikleri değil, bir takımın neden pit-stop yapıp yapmamaya karar verdiğini de dikkate almamız gerekiyor."

“Bu karar; lastik aşınması, geçiş yapmanın kolaylığı ve bir pit stopta ne kadar zaman harcandığı gibi etkenlere bağlıdır. Bu anlamda Imola iyi bir örnek, çünkü ek bir pit stop size 28 saniyeye mal oluyorsa, bunu yapmamaya çalışırsınız.”

Isola, zorunlu minimum pit stop sayısı getirilmesi önerilerinin de ekstra bir şey katmayacağını çünkü takımların o durumda aynı stratejilere kitleneceklerini söyledi.

“Yıllar önce, iki pit stop zorunluluğu getirme önerisi gündeme geldiğinde, bu konuyu tartıştığımızı ve takımların strateji mühendislerinden bir simülasyon yapmalarını istediklerini hatırlıyorum."

“Sonuç olarak herkes aşağı yukarı aynı stratejilerle geldi. Dolayısıyla kısıtlamalar eklediğimizde, onları farklı stratejiler yapmaya veya yarışa farklı yaklaşımlarda bulunmaya teşvik etmiyoruz, aksine aynı stratejiye yöneltiyoruz. Ve bu istediğimiz bir şey değil."

“İstediğimiz, farklı hamurlarla bir veya iki pit-stop stratejilerinin karışımına sahip olmak."

“Bu sorunu çözmek için birlikte çalışmamız, oturup tüm önerileri değerlendirmemiz, bir simülasyon yapmamız ve hangi yaklaşımın en iyisi olacağını bulmamız gerekiyor.”

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Monako için en iyi çözümün ne olacağını düşündüğü sorulduğunda, Isola şunları söyledi: “Daha geniş bir pist. Ancak bunun için Monako’daki binaları yıkamazsınız."

“Monako, garip ve beklenmedik bir şey olmadıkça temelde her şeyin cumartesi günü sıralama turlarıyla belirlendiği benzersiz bir yarış. Ancak diğer sokak pistleri için daha yumuşak lastiklerin kullanılmasıyla, yaklaşımı biraz değiştirebilir ve bir pit-stop yerine iki pit-stop stratejisinin gündeme gelmesini sağlayabiliriz."

“Miami ve Las Vegas gibi yeni sokak pistleri için düşündüğümde bu durum mümkün görünüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, Monako için yapabileceğimiz çok az şey olduğuna inanıyorum.”

Isola, bu hafta Paul Ricard'da yapılan testlerin ardından gelecek yılın aşırı ısınmayı azaltmayı amaçlayan yeni kuru zemin lastiklerinin Pirelli tarafından neredeyse onayladığını da ekledi.

Ayrıca, özellikle sokak pistlerinde kullanımı hedeflenen daha yumuşak bir hamur lastik çeşidi de seçenekler arasına eklenecek.

“Fikir, daha yumuşak bir hamuru olan C6'yı tanıtmak, çünkü takvimdeki sokak pistleri giderek artıyor ve bunun için daha yumuşak lastiklere ihtiyacımız var."

“Yelpazeyi biraz daha yumuşak hamur tarafına kaydırmayı ve aşırı ısınmayı azaltmaya çalışmayı planlıyoruz.”