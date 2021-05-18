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Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikleri getirecek ve bu yıl ilk kez C5 lastik de kullanılacak.

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek

Pirelli, Bahreyn ve Emilia Romagna yarışlarına C2, C3 ve C4 lastikleri getirirken, Portekiz ve İspanya'ya elindeki en sert lastikleri götürme kararı almıştı.

Şimdi, 2019'dan sonra gerçekleştirilecek ilk cadde yarışı olan Monako Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikleri götürme kararı aldı.

Bu, 2021 sezonunda ilk kez C5 lastiklerin kullanılacağı anlamına geliyor.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, bu hafta sonu C5 lastikten en iyisini çıkarmanın önemli olacağı görüşünde.

Isola, "Monaco benzersiz bir pist, ancak 2019'dan bu yana takvimde yer almaması yalnızca belirli özelliklerini vurguluyor ve oraya geri dönüşü daha da keyifli hale getiriyor."

"Geçiş yapmanın zorluğu göz önüne alındığında Monako'da başarının anahtarı mekanik yol tutuş, sıralama turları ve strateji olarak açıklanabilir."

"Bu, pist üstü pozisyonunu çok önemli kılıyor. Bu  yüzden sürücüler sıralama turlarında en yumuşak C5 lastiklerden en iyi şekilde faydalanmalılar."

"Stratejik kararlar verirken hızlı hareket etmeniz gerekiyor: Takımlar pit stop anlarını, pist üstünde maksimum avantajı sağlayacak şekilde seçiyorlar."

"Bu gerçek ve lastik aşınmasının oldukça düşük olduğu göz önüne alındığında pit stop yapma aralığı oldukça geniş oluyor." dedi.

Pirelli ayrıca Bakü'deki yarışa da C3, C4 ve C5 lastikleri götüreceğini duyurmuştu.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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